Processoperatörer sökes till innovativt och växande företag i Hässleholm
2026-02-05
Om Recoma:
Recoma är ett litet och ungt företag med stora ambitioner som tacklar några av vårt samhälles största hållbarhetsutmaningar. I vår fabrik i Hässleholm tillverkar vi byggskivor av 100% återvunnet material för att kunna ersätta traditionella byggmaterial med ett hållbart alternativ.
Vi är en platt organisation med högt i tak där din röst blir hörd och dina insikter och idéer snabbt kan göra skillnad.
Om arbetet:
Arbetet innebär att driva och övervaka en till stor del automatiserad maskinlinje för produktion av byggskivor.
Det ingår även rengöring och underhållsarbete samt en del enklare reparationer.
Arbetet sker i en miljö där det finns buller och damm. Truckkörning förekommer dagligen.
Ansvarsområden:
Övervaka och styra maskiner under produktion
Sköta den dagliga driften och löpande underhållet inklusive planerade och akuta stopp.
Utföra enklare underhåll och felsökning
Följa produktionsplan och kvalitetskontroller
Hålla anläggning och lokaler rena och välskötta
Främja en hälsosam arbetsmiljö
Rapportera fel, brister, säkerhetsrisker och incidenter.
Delta i arbetsrotation och produktionsmöten.
Tjänsten inleds med 6 månaders provanställning och vi har för avsikt övergå till en tillsvidareanställning efter detta.
Tjänsten har start 02.03.2026. Inledningsvis under dagtid och på sikt i skift.
Arbetsplatsen är lättillgänglig på Hässleholms industriområde.
Vi är anslutna till kollektivavtal.
Om dig:
Vi söker dig som är driven och självgående, har lätt för att lära dig och trivs i en miljö där förändring sker kontinuerligt. Du är bekväm med att använda digitala verktyg och kan läsa och förstå engelska. Det är även viktigt att du har en positiv attityd och kan samarbeta väl med dina arbetskamrater.
Flytande kunskaper i svenska och goda kunskaper i engelska
Goda kunskaper i truckkörning
Säkerhetsmedveten
Tekniska kunskaper och intresse
Meriterande: Tidigare erfarenhet av industriell tillverkning, utbildning i Säkra Lyft.
Ansökningarna behandlas löpande och konfidentiellt.
Sista dag att ansöka är 2026-03-06
E-post: emanuel.alm@recoma.se
Detta är ett heltidsjobb.
Norra Kringelvägen 13
281 41 HÄSSLEHOLM
Recoma Kontakt
Produktionsansvarig
Emanuel Alm emanuel.alm@recoma.se
