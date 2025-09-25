Processoperatör till tillverkningsindustri i norra Stockholm!
Jobwise AB / Processoperatörsjobb / Sigtuna Visa alla processoperatörsjobb i Sigtuna
2025-09-25
, Österåker
, Håbo
, Upplands-Bro
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jobwise AB i Sigtuna
, Håbo
, Järfälla
, Täby
, Vallentuna
eller i hela Sverige
Om rollen
Vi söker dig som är fokuserad, ansvarsfull och har ett högt säkerhetstänk. Tillsammans ser vi till att du får bästa möjliga upplärning, blir kunnig inom ditt område och känner dig trygg med de maskiner som du ska arbeta med.
Du kommer att ha en trygg anställning hos oss på Jobwise och få en fin gemenskap med kollegorna på arbetsplatsen, som är hos ett av våra kundföretag inom tillverkningsindustrin.
Vår kund präglas av en stark och värderingsstyrd kultur med fokus på hållbarhet och kvalitet i arbetet.
Din roll är viktig för Jobwise eftersom du är med och påverkar hur vi uppfattas som företag. Vi värdesätter därför att du som person är hjälpsam, vänligt inställd och tycker om att ge service till din omgivning. Självklart ser vi till att du får bra upplärning på plats för att få bästa möjliga förutsättningar att göra ett bra jobb.
Arbetet är främst förlagt på 2-skift, och det är viktigt att du är flexibel och kan arbeta enligt det schemat. Start: November Varaktighet: Till mitten av januari, med möjlighet till förlängning
Är du flexibel, serviceinriktad och vill utvecklas inom industrin? Skicka in din ansökan till oss på Jobwise - vi ser fram emot att höra från dig!
Vi söker dig som
Vill utveckla dig själv och din omgivning
Är nyfiken och vill prova nya saker
Tycker om att hjälpa din omgivning
Vill jobba på en arbetsplats som präglas av bra gemenskap
Våra kompetenskrav
Truckkort A+B
Truckvana
God svenska i både tal och skrift
Grundläggande matematiska kunskaper
Detta är även meriterande om du
Traverskort
Har erfarenhet från exempelvis industri- och lagerbranschen
Har grundläggande datorkunskap
Dina personliga drivkrafter är av stor vikt för oss på Jobwise
Vi erbjuder dig Möjligheten att vara med i ett team med engagerade medarbetare och ledare
Bra utvecklingsmöjligheter för den som vill
En bra relation med en omtänksam chef
En trygg anställning där du självklart omfattas av kollektivavtal
Om Jobwise
Som anställd på Jobwise så får du inte bara en attraktiv anställning där du omfattas av kollektivavtal och schyssta villkor. Du blir även en del av Jobwise-gemenskapen som består av engagerade ledare med lång erfarenhet från branschen. Din chef kommer vara ditt personliga bollplank och kommer finnas där för dig när du behöver det. Vi tror på att bra ledare attraherar och bibehåller bra personal. Med den filosofin ska vi skapa det bästa bemanningsföretaget i världen. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobwise AB
(org.nr 559027-1242), http://www.jobwise.se Jobbnummer
9527229