Processoperatör till Ragn-Sells, bidra till en hållbar framtid
Framtiden i Sverige AB / Processoperatörsjobb / Norrköping Visa alla processoperatörsjobb i Norrköping
2025-11-13
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Framtiden i Sverige AB i Norrköping
Vill du vara en del av ett team som arbetar för en renare och mer hållbar framtid? Då har vi en spännande möjlighet för dig! Om Ragn-SellsRagn-Sells är ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Vi samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Våra erfarna och professionella medarbetare tror på enkla lösningar, ansvarstagande, helhetssyn och framåtanda. Vi är drygt 1500 medarbetare i Sverige. Ragn-Sells koncernen finns dessutom i Danmark, Norge och Estland. Totalt är vi över 2000 personer med en koncernomsättning på över 6,5 miljarder SEK. Ragn-Sells tog över ägandet och driften vid Häradsuddens avfallsanläggning utanför Norrköping 2015 och har sedan dess byggt upp en modern kretsloppsanläggning med fokus på en säker och miljöriktig hantering av olika sorters avfall såsom askor, slam, verksamhetsavfall och förorenade jordar. Häradsudden har under 2022 fått ett nytt tillstånd vilket ger möjlighet att växa med nya deponier, större volymer och möjlighet att utveckla ett flertal nya behandlingstekniker.Om rollenPå anläggningen hanteras flygaska från kraftvärmeverk, ett restmaterial som efter behandling används för att täcka deponier. Som operatör ansvarar du för att styra, övervaka och justera blandningsprocessen där flygaskan blandas med vatten. Arbetet sker både ute vid processen och inne i kontrollrummet, vilket gör att dagarna blir varierade med en kombination av praktiska och övervakande uppgifter.När materialet är färdigbehandlat flyttar du det vidare inom anläggningen med hjälp av hjullastare och dumper. Rollen omfattar även enklare underhållsarbete och att hålla processområdet rent och välordnat, både manuellt och med hjälp av olika maskiner och fordon.Du har också kontakt med chaufförer som lämnar avfall till anläggningen och vägleder dem för att säkerställa att flygaskan hanteras på ett tryggt och säkert sätt.Vi söker dig med...*God svenska och engelska, i tal och skrift*Grundläggande datorkunskaper*Erfarenhet av att framföra större fordon, som tex lantbruksmaskiner*B-körkort och tillgång till egen bil*Vana av enklare reparationsarbeten och ett mekaniskt intresseMeriterande för tjänsten*God erfarenhet av lastmaskinskörning samt giltigt lastmaskinskort.*C-körkortDu erbjudsHos Ragn-Sells får du möjlighet att vara en del av den cirkulära utvecklingen. Du erbjuds en positiv arbetsmiljö med en stark gemenskap där medarbetare kan påverka och inspirera varandra. De värdesätter ansvarstagande och ger dig frihet att ta egna initiativ. Ragn-Sells investerar i sina anställdas kompetensutveckling och erbjuder stora utvecklingsmöjligheter genom deras akademi, som erbjuder en mängd olika interna utbildningar. För Ragn-Sells är det väldigt viktigt med en säker arbetsmiljö, något som samtliga anställda förväntas bidra till.Om Framtiden ABVi på Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering. Vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige.För denna tjänst kommer du under en inledande period vara anställd genom oss på Framtiden för att sedan ha möjlighet att gå över och bli anställd direkt hos Ragn-Sells.Rekryteringsprocess*Urval sker löpande*Intervju (Framtiden)*Referenstagning*Intervju Ragn-Sells*BeslutVillkorStart: Omgående eller enligt överenskommelseOmfattning: 100% heltidArbetstider: Skift 1 (ojämna veckor) Måndag-fredag kl 05:30-14, Skift 2 Måndag-torsdag kl 14-00 (jämna veckor). Introduktion kommer att ske under dagtid kl 7-16.Lön: GFL samt aktuella OB-ersättningarPlacering: Häradsudden, Kimstad Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ZR_51581_JOB". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Framtiden i Sverige AB
(org.nr 556686-5142), http://www.framtiden.com Arbetsplats
Framtiden AB Kontakt
Julia Wennerholm julia.wennerholm@framtiden.com Jobbnummer
9603015