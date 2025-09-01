Processoperatör sökes till innovativt och växande företag i Hässleholm
2025-09-01
Om Recoma:
Recoma är ett litet och ungt företag med stora ambitioner som tacklar några av vårt samhälles största hållbarhetsutmaningar. Vi revolutionerar både återvinningsbranschen och byggmaterialbranschen.
Vi är en platt organisation med högt i tak där din röst blir hörd och dina insikter och idéer snabbt kan göra skillnad.
Om arbetet:
Arbetet innebär att driva och övervaka en till stor del automatiserad maskinlinje för produktion av byggskivor. Truckkörning med diverse aggregat förekommer dagligen så en god truckvana är förväntad.
Det ingår även städning av produktionsyta, rengöring och underhållsarbete på maskiner samt en del enklare reparationer.
Arbetet sker i en miljö där buller och damm förekommer, skyddsutrustning tillhandahålls av Recoma.Publiceringsdatum2025-09-01Dina arbetsuppgifter
• Övervaka och styra maskiner under produktion
• Sköta den dagliga driften och löpande underhållet inklusive planerade och akuta stopp
• Utföra enklare underhåll och felsökning
• Följa produktionsplan och kvalitetskontroller
• Hålla anläggning och lokaler rena och välskötta
• Främja en hälsosam arbetsmiljö
• Rapportera fel, brister, säkerhetsrisker och incidenter
• Delta i arbetsrotation och produktionsmöten
• Lastning av råmaterial enligt receptOm tjänsten
Tjänsten inleds med 6 månaders provanställning och vi har för avsikt övergå till en tillsvidareanställning efter detta.
Tjänsten har start omgående. Inledningsvis under dagtid för att sedan övergå till 2-skift.
Arbetsplatsen är lättillgänglig på Hässleholms industriområde.
Vi är anslutna till kollektivavtal.
Om dig:
Vi söker dig som är driven och självgående, har lätt för att lära dig och trivs i en miljö där förändring sker kontinuerligt. Det är även viktigt att du har en positiv attityd och kan samarbeta väl med dina arbetskamrater.
• Flytande kunskaper i svenska och goda kunskaper i engelska
• God vana av motviktstruck
• Säkerhetsmedveten
• Tekniska kunskaper och intresse
Meriterande: Tidigare erfarenhet av industriell tillverkning
Ansökningarna behandlas löpande och konfidentiellt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-01
E-post: emanuel.alm@recoma.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Processoperatör". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Recoma AB
Norra Kringelvägen 13
281 41 HÄSSLEHOLM
Recoma Kontakt
Produktionsansvarig
Emanuel Alm emanuel.alm@recoma.se
9485521