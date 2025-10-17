Processoperatör Renrum till Life Science företag i Uppsala
Academic Resource AB Uppsala / Maskinoperatörsjobb / Uppsala Visa alla maskinoperatörsjobb i Uppsala
2025-10-17
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Resource AB Uppsala i Uppsala
Academic Resource söker en Processoperatör till ett Life Science företag i Uppsala.
Tjänsten är ett konsultuppdrag på 1 år initialt med möjlighet till förlängning.
Arbetstider: 7-dagars skift, 35,6 h/v.
Vecka 1, mån-sön kl 7-15.40
Vecka 2, mån kl 7-15.40
Vecka 3-4, mån-fre kl 7-15.40
Placering: Uppsala
Start omgående eller enligt överenskommelse.
Beskrivning av avdelningen:
Gruppens ansvar är att fylla media som tillverkas på olika platser på site Uppsala.
Arbetet sker till stor del i renrum, renrum innebär att man behöver ta på sig en overall + hårskydd (och vid behov skäggskydd).
I gruppen arbetar idag 6 personer. Det är viktigt med bra samarbete i teamet, då man är beroende av varandra.
När något händer/strular hjälps man åt att lösa situationen tillsammans. De arbetar aktivt för att ha en säker arbetsmiljö. Vad de alla har gemensamt är att de har gedigen kunskap/erfarenhet av tillverkning (i renrum) och har högt fokus på kvalité och leverans.
Beskrivning av rollen/arbetsuppgifter:
• Batchvis tillverkning enligt gällande metoder, operatörerna utför och ansvarar självständigt för alla moment i sin produktion.
• Dokumentation av tillverkning och testning genom PASX (elektiska batchprotokoll) och i andra datasystem.
• Optimering av tillverkningen inom de gränser som finns angivna i instruktionerna.
• Felsökning vid produktionsproblem.
• Uppmärksamma kvalitetsproblem och rapportera dem.
• Utföra operatörsstyrt underhåll.Publiceringsdatum2025-10-17Kvalifikationer
• önskvärd utbildning är tex någon av följande; gymnasieutbildning inom naturvetenskap/teknik, högskoleingenjör, KY-utbildning processoperatör.
• erfarenhet av processindustri/läkemedelsindustri.
• erfarenhet av Batch -tillverkning
• flytande svenska i både tal och skrift, behöver förstå engelska.
• kunskaper i Office-paketet.
Mycket meriterande är om du har Renrumsutbildning och erfarenhet av arbete i Renrum och med GxP.
Som konsult hos Academic Resource erbjuds du:
• Förmåner som t.ex. tjänstepension, friskvårdsbidrag och föräldralön.
• Ett auktoriserat bemanningsföretag vilket innebär en mycket större trygghet, då du omfattas av kollektivavtalens villkor för till exempel lön, försäkringar, pension och semester.
• En engagerad konsultchef som finns tillgänglig och håller löpande kontakt med dig och kundföretagen under hela din anställning som ser till att du trivs och utvecklas på din arbetsplats!
• Möjlighet att utvecklas genom lärande på arbete såväl som i varierade roller på intressanta kundföretag.Så ansöker du
Intervjuer och urval kommer att ske löpande, så ansök så snart som möjligt med uppdaterat CV samt personligt brev i PDF/Word-format.
Klicka nedan på sök tjänsten och fyll i dina kontaktuppgifter, ange referensnamn: CPR1025
Har du några frågor eller funderingar är du välkommen att maila: rekrytering.lifescience@academicresource.se
we take you further! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "CPR1025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Resource AB
(org.nr 556649-0917) Arbetsplats
Academic Resource AB Uppsala Jobbnummer
9561908