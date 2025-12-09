Processoperatör Packning till läkemedelsföretag i Stockholm
2025-12-09
Academic Resource söker en Processoperatör med fokus på Packning till ett läkemedelsföretag i Stockholm för framtida uppdrag.
Tjänsten är ett konsultuppdrag tillsvidare med möjlighet till förlängning.
Arbetstiderna är dagtid.
Start enligt överenskommelse.Publiceringsdatum2025-12-09Dina arbetsuppgifter
• Etikettering och paketering av läkemedel
• Lagerhantering
• Avvikelsehantering
• Utföra dokumentation
• Följa gällande GMP regler, tillverkningsmetoder och instruktionerKvalifikationer
• Erfarenhet av liknande arbete inom processindustrin
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska
• Personliga egenskaper: Noggrann, god teamplayer och flexibel
Har du erfarenhet av GMP så är det meriterande
Som konsult hos Academic Resource erbjuds du:
• Förmåner som t.ex. tjänstepension, friskvårdsbidrag och föräldralön.
• Ett auktoriserat bemanningsföretag vilket innebär en mycket större trygghet, då du omfattas av kollektivavtalens villkor för till exempel lön, försäkringar, pension och semester.
• En engagerad konsultchef som finns tillgänglig och håller löpande kontakt med dig och kundföretagen under hela din anställning som ser till att du trivs och utvecklas på din arbetsplats!
• Möjlighet att utvecklas genom lärande på arbete såväl som i varierade roller på intressanta kundföretag.Så ansöker du
Intervjuer och urval kommer att ske löpande.
Klicka nedan på sök tjänsten och fyll i dina kontaktuppgifter, ange referensnamn: SPP1225
