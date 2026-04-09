Processoperatör Kolonnproduktion till företag i Uppsala
2026-04-09
Academic Resource söker nu en Processoperatör till kolonnproduktionen hos ett företag i Uppsala.
Tjänsten är ett konsultuppdrag på 1 år initialt men med möjlighet till förlängning.
Omfattning: 38,35 h /v. Dagtid, mån-fre kl 07.00-15.25.
Placering: Uppsala
Start omgående.
Beskrivning av avdelningen:
Kolonnproduktionen tillhör avdelningen Lab & Final products. Sektionen ansvarar för tillverkning, kvalitetstestning och frisläppning av kromatografikolonner i labskala. De tillverkar även kit, reservdelar och tomkolonner. Sektionen förväntas svara mot högt ställda leveranskrav och hålla rätt kvalitet ut mot kund, hålla budget och arbeta med ständiga förbättringar inom både produktion och EHS. Sektionen består av en grupp om 14 operatörer, 4 ingenjörer och 1 chef.
Beskrivning av rollen/arbetsuppgifter:
• Batchvis tillverkning enligt gällande metoder, operatörerna utför och ansvarar för alla moment i sin produktionsbatch.
• Kvalitetskontroll och utvärdering av kolonnerna, vilket utförs direkt i samband med tillverkningen.
• Dokumentation av tillverkning och testning i batchprotokoll och i datasystem.
• Optimering av tillverkningen/tillverkningsparametrarna inom de gränser som finns angivna i instruktionerna.
• Felsökning vid produktionsproblem.
• Uppmärksamma kvalitetsproblem och rapportera dem.
• Uppdatera instruktioner vid ändringar.
• Förpackning av slutprodukt.
• Ta ansvar och utföra arbetsuppgifter som hör till sektionen och som inte är direkt kopplad till tillverkningslinorna.
• Dokumentera tillverkning enligt gällande metoder och rapportera i gällande system.
• Hjälpa till inom avdelningen vid behov.
• Delta i Kaizen event och annat förbättringsarbete.Publiceringsdatum2026-04-09Kvalifikationer
• Gymnasieutbildning inom naturvetenskap/teknik.
• Fördelaktigt om du har tidigare erfarenhet inom läkemedel/bioteknik-branchen.
• Svenska i tal och skrift samt att du förstår engelska.
• Officepaketet-goda kunskaper
Meriterande om du också har:
• Högskoleingenjör, KY-utbildning processoperatör.
• Tidigare erfarenhet av kromatografikolonner.
• Goda kunskaper i engelska.
• UnicornDina personliga egenskaper
Du är noggrann, flexibel, lösningsorienterad och kan arbeta både självständigt och som lagspelare.
Om Academic Resource:
Academic Resource är rekryterings- och bemanningsföretaget för akademiker med erfarenhet.
Vi har lång erfarenhet av Uthyrning, Rekrytering samt Interim Management inom tjänstesektorn.
Våra affärsområden är Life Science, Ekonomi & Finans, samt HR. Vi verkar inom tjänstesektorn och främst i Stockholm & Uppsala.
Som konsult hos Academic Resource erbjuds du:
• Förmåner som t.ex. tjänstepension, friskvårdsbidrag och föräldralön.
• Ett auktoriserat bemanningsföretag vilket innebär en mycket större trygghet, då du omfattas av kollektivavtalens villkor för till exempel lön, försäkringar, pension och semester.
• En engagerad konsultchef som finns tillgänglig och håller löpande kontakt med dig och kundföretagen under hela din anställning som ser till att du trivs och utvecklas på din arbetsplats!
• Möjlighet att utvecklas genom lärande på arbete såväl som i varierade roller på intressanta kundföretag.Så ansöker du
Intervjuer och urval sker löpande, så ansök gärna så snart som möjligt.
Skicka in ditt CV och personliga brev i PDF eller Word format.
Klicka på Sök tjänsten och ange referens: CPK0426
Vid frågor är du välkommen att kontakta:rekrytering.lifescience@academicresource.se
Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post.
We take you further! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-16
Arbetsgivarens referens for detta jobb är "CPK0426".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Resource AB
(org.nr 556649-0917) Arbetsplats
Academic Resource AB Uppsala Jobbnummer
9845313