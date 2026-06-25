Processledare till utvecklingsarbete inom KAA och gymnasiet
Luleå kommun, Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen / Behandlingsassistentjobb / Luleå Visa alla behandlingsassistentjobb i Luleå
2026-06-25
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Vi är glada över ditt intresse för att bli en del av Luleå kommun. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en stimulerande och utvecklande miljö, där vi strävar efter att ge dig en bra medarbetarupplevelse. Du blir en del av en engagerad, kompetent och ansvarstagande organisation som värdesätter dig och din kompetens. Hos oss får du möjlighet att utvecklas och växa i din yrkesroll. Läs mer om våra anställningsförmåner, lönestatistik och vad vi kan erbjuda dig här - https://www.lulea.se/anstallning
Vill du arbeta verksamhetsnära med att utveckla konkret stöd för personal som möter unga? Nu söker vi en processledare till ett utvecklingsprojekt inom Luleå kommun.
Projektet Trygga möten – psykisk hållbarhet i gymnasiet/KAA är ett utvecklingsprojekt inom Luleå kommun, finansierat av Europeiska socialfonden (ESF) och Region Norrbotten. Projektet startar i oktober 2026 och avslutas i juni 2029.
Projektet ska stärka personals kompetens genom kompetenshöjande insatser, omvärldsspaning, ökad samverkan och framtagande av nya metoder och verktyg. Berörd personal är i första hand elevhälsa och studie- och yrkesvägledare på gymnasieskolan, samt konsulter inom det kommunala aktivitetsansvaret (KAA).
Kompetenshöjande insatser planeras inom områden som personal själva anser viktiga för att stötta unga, exempelvis psykisk hälsa, digital stress och metoder som ACT. Projektet ska, utifrån kompetenshöjande insatserna, utveckla arbetssätt och nya metoder och vardagsnära verktyg för berörd personal.
Centrala delar av projektet är därför att vidareutveckla en digital verktygslåda (Klasstid) som gymnasieskolans mentorer använder självständigt och/eller i samverkan med elevhälsa/SYV. Dessutom ska projektet ta fram en motivationshöjande struktur för hur personal inom KAA kan stötta ungdomar som varken studerar eller arbetar.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-25Arbetsuppgifter
Som processledare arbetar du nära verksamheten och ansvarar för att utveckla, testa och förbättra metoder inom projektet Trygga möten. Du har en nyckelroll i att utveckla innehållet i den digitala verktygslådan Klasstid och struktur för KAA:s arbete. Uppdraget är operativt, relationsbaserat och utvecklingsinriktat.
I dina arbetsuppgifter ingår att:
• Testa och utvärdera metoder och verktyg i praktiken
• Stödja personal i användning av nya arbetssätt
• Samla in behov och erfarenheter från verksamheten
• Utveckla och strukturera innehåll i Klasstid
• Ta fram och pröva upplägg för KAA:s struktur
• Bidra till att bygga hållbara arbetssätt (t.ex. årshjul)
• Säkerställa att metoder fungerar i vardagenKvalifikationer
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av arbete med unga
• Har pedagogisk kompetens
• Har ett intresse för metodutveckling
• Är relationsskapande och lyhörd
• Trivs med att arbeta praktiskt och nära verksamheter
• Har god förmåga att omsätta behov till konkreta lösningar
Meriterande: erfarenhet av KAA, eller annat arbete med unga som varken studerar eller arbetar, elevhälsa eller annan skolverksamhet. Akademisk examen inom pedagogik, sociologi, hälsovetenskap, barn- och ungdomsvetenskap eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Vi erbjuder:
• En central roll i utvecklingen av konkreta arbetssätt för unga
• Möjlighet att arbeta nära verksamhet och skapa direkt nytta
• Ett projekt med tydligt fokus på kvalitet och långsiktig effekt
Sista dag för ansökan: 1 augusti. Urval sker tidigast 12 augusti.
Anställningsform: projektanställning (tidsbegränsad) 1 oktober 2026 - 1 juni 2029.
Tillträde: 1 oktober 2026, eller enligt överenskommelse.
Om du blir aktuell för tjänsten kommer du behöva visa ett godkänt utdrag ur belastningsregistret.
Varmt Välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre, upphör: 2029-06-01 .
Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare med en stark framtidstro. Vi arbetar för att skapa en växande och livskraftig kommun med plats för 100 000 invånare. Vårt mål är ett hållbart samhälle med livskvalitet för både dagens och framtidens Luleåbor. Här spelar vi alla en viktig roll - varje dag, året om, för Luleå.
Vi strävar efter jämställdhet och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrunder och arbetar för en tillgänglig arbetsmiljö för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet.
Att bo i Luleå innebär en balans mellan arbete och fritid. Här kan du njuta av norrländska vintrar, ljusa somrar och en trygg, familjevänlig miljö. I Luleå finns ett rikt kulturliv, friluftsliv och en stark gemenskap med fokus på innovation och hållbarhet.
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Sista dag att ansöka är 2026-08-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C334236". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Luleå Kommun
(org.nr 212000-2742)
Timmermansgatan 25 (visa karta
)
972 31 LULEÅ Arbetsplats
Luleå kommun, Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Facklig organisation
Sveriges Lärare 0920 45 30 00 Jobbnummer
9979780