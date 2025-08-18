Processledare inom kundreskontra till bolag på Hisingen
SJR in Sweden AB / Ekonomiassistentjobb / Göteborg Visa alla ekonomiassistentjobb i Göteborg
2025-08-18
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos SJR in Sweden AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Härryda
eller i hela Sverige
Har du erfarenhet av kundreskontra och brinner för processutveckling? Nu söker vi en självgående och kommunikativ person till en nyckelroll där du får möjlighet att kombinera operativt arbete med förbättringsprojekt inom kundreskontra. Låter det som något för dig?Publiceringsdatum2025-08-18Om tjänsten
I rollen som processledare inom kundreskontra arbetar du både operativt och strategiskt i ett Shared Service Center-team. Du ansvarar för delar av den dagliga hanteringen inom kundreskontra - såsom fakturering, inbetalningar, kravhantering, utredningar och kontoavstämningar. Parallellt driver du utvecklingen av kundreskontraprocessen och säkerställer att arbetet sker enligt gemensamma rutiner i alla bolag. Du har ett helhetsansvar, genomför förbättringsprojekt baserat på verksamhetens behov och har en tät dialog med både interna avdelningar och externa parter. Detta är en roll för dig som trivs med att kombinera det operativa arbetet med att driva förändring och utveckling inom ekonomiprocesser.
Detta är en direktanställning hos kund. Tjänsten är på heltid med start enligt överenskommelse. Placering är på Hisingen i Göteborg, i trevliga och moderna lokaler. Bolaget tillämpar hybridarbete med möjlighet att arbeta hemifrån upp till två dagar per vecka. Hos vår kund blir du en del av en arbetsplats som värdesätter engagemang, samarbete och förbättringsvilja.
Lämplig bakgrund
Vi söker dig som har arbetat några år inom kundreskontra och lett eller varit delaktig i processutveckling. Du har erfarenhet från en större organisation, har stark systemvana och känner dig trygg i Excel. Då bolaget är verksamt internationellt kommunicerar du obehindrat på både svenska och engelska. Dina personliga egenskaper
Som person är du strukturerad, initiativtagande och analytisk. Du är trygg i din kompetens, van vid att arbeta effektivt och har ett stort engagemang för att skapa förbättringar i det dagliga arbetet. Din kommunikativa förmåga gör att du skapar goda samarbeten internt och externt och gärna delar med dig av din kunskap. Du trivs i en roll där du får kombinera operativa uppgifter med strategisk utveckling - och gör det med både noggrannhet och energi.Så ansöker du
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig Konsultchef Frida Dalevik, på 0702-071131. Vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut. Sista ansökningsdag är 2025-09-01.
Varmt välkommen med din ansökan!
#Bildlänkhttps://media.sjr.se/wp-content/uploads/2023/12/konsult_interim__natur_annons-68.png Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "1445". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare SJR in Sweden AB
(org.nr 556652-3980), http://www.sjr.se/ Kontakt
Frida Dalevik frida.dalevik@sjr.se Jobbnummer
9462739