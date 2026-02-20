Processledare för kvalitet och utveckling i Avesta kommuns förskolor
2026-02-20
Det är något speciellt med Avesta!
Här finns inte bara dalahästar och brusande forsar. Här finns också vilja och mod, handlingskraft och framtidstro. Det är kraften från människorna som gör Avesta unikt. Tillsammans bygger vi Avestas framtid - vill du vara med?
Vill du vara med och leda framtidens förskola?
Nu söker vi en processledare som vill driva ett långsiktigt och forskningsbaserat utvecklingsarbete för att stärka kvalitet, likvärdighet och barns rätt till utbildning i våra förskolor.
Du blir en nyckelperson i en strategisk satsning där du tillsammans med ledning, rektorer, förskollärare, barnskötare och specialpedagoger utvecklar undervisningen och rustar barnen för en trygg och framgångsrik skolstart.
Om uppdraget
För att säkerställa att varje barn får en likvärdig, kvalitativ och rättighetsbaserad utbildning genomför vi under ett och ett halvt år en riktad satsning på kompetensutveckling och processtöd i förskolan. Satsningen syftar till att skapa en trygg miljö för barnen. Där utbildningen bildar en helhet av omsorg, utveckling och lärande, utifrån våra styrdokument intentioner. Vi ska rusta barnen med de förmågor, erfarenheter och kunskaper de behöver för att nå så långt som möjligt i sitt lärande och sin utveckling.
Genom att kombinera utbildningsinsatser för personal med systematiskt processtöd i det dagliga arbetet skapar vi förutsättningar för en undervisning i framkant - en undervisning som bygger på forskning, beprövad erfarenhet och barns egna perspektiv. Fokus ligger på att utveckla gemensamma arbetssätt, stärka den pedagogiska ledningen och skapa en hög grad av likvärdighet mellan enheter och arbetslag.
Om rollen
Som processledare ansvarar du för att planera, leda och följa upp ett omfattande utvecklingsarbete inom förskolans utbildning. Du arbetar nära rektorer och ledningsgrupper och ger processtöd till arbetslag i utvecklingen av undervisning och lärmiljöer. En central del av uppdraget är att stärka det systematiska kvalitetsarbetet. Det innebär att utveckla gemensamma strukturer för planering, genomförande, uppföljning och analys samt att arbeta aktivt med digitala systemstöd kopplade till dokumentation och kvalitetsuppföljning.
Du kommer att leda processer utan formellt personalansvar, skapa riktning och engagemang och säkerställa att arbetet vilar på forskning, beprövad erfarenhet och barns perspektiv. Inom uppdraget ingår det att aktivt delta i ansökningar om extern finansiering för kvalitetsinsatser.
Vem är du?
I Avesta kommun vet vi att snällaste laget vinner. Vi söker därför dig som bygger förtroende och leder utveckling med omtanke och professionalism.
Du trivs i en roll där du får hålla ihop processer som skapar verklig förbättring i verksamheten. Med ett prestigelöst och lösningsfokuserat arbetssätt kan du samla olika perspektiv och skapa delaktighet i utvecklingsarbete som sker nära förskolans vardag.
Du är trygg i att leda genom struktur, tydlighet och god samverkan. Du är kommunikativ och har lätt för att skapa engagemang och riktning tillsammans med rektorer, specialpedagoger och arbetslag. Du är en person som motiveras av att bidra till barns rätt till en likvärdig och kvalitativ utbildning. Du vet vad statsbidrag och bidragsanskningar handlar om och vad det kan leda till utifrån en ansvarsfull planering.
• Avslutad pedagogisk högskoleutbildning som är relevant för uppdraget.
• Erfarenhet av att leda utvecklings- och projektarbete, gärna inom utbildningssektorn.
• Förmåga att driva implementering och förändringsarbete på ett strukturerat och hållbart sätt.
• Mycket god vana av att arbeta i och utveckla IT-system för uppföljning, dokumentation och analys.
• God kommunikativ förmåga och förmåga att engagera och skapa delaktighet hos olika grupper.
Meriterande är ledarskapsutbildning, specialpedagogisk kompetens samt erfarenhet av att arbeta med ett övergripande utvecklingsansvar.
Vi erbjuder
Ett strategiskt och meningsfullt uppdrag med stor påverkan på barns utbildning. Du får arbeta nära engagerade chefer och pedagoger och bidra till hur framtidens förskola formas i Avesta. Förutom ett spännande uppdrag, har vi också ett ställningstagande för att främja ett hållbart arbetsliv. Om dessa kan du läsa på vår hemsida. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
