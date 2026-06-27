Processledare/Affärsutvecklare inom besöksnäring, projekt Go X!
Coompanion Kooperativ Utveckling Gävleborg ek. för. / Organisationsutvecklarjobb / Gävle Visa alla organisationsutvecklarjobb i Gävle
2026-06-27
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Processledare / Affärsutvecklare inom Besöksnäring och Kooperativ Samverkan till Coompanion Gävleborg - projekt Go X!
Brinner du för besöksnäring, lokalt entreprenörskap och kraften i att göra saker tillsammans? Vill du ha ett jobb där du gör skillnad för Gävleborgs landsbygd? Då har vi rollen för dig!
Vad är Go X?
Landsbygdsturismen i Gävleborg har en enorm potential, men små företag behöver ofta samarbeta mer för att synas och växa. I projektet Go X krokar Destination Hälsingland AB, Coompanion Gävleborg, Hela Sverige ska leva X-ing Gävleborg och Gästriklands Besöksnäring arm.
Vårt gemensamma mål? Att förvandla lokala guldkorn till bokningsbara upplevelsepaket i utvalda pilotbygder, och samla dem på en modern, digital plattform.
Din roll hos oss på Coompanion
Som vår nya processledare blir du den samlande kraften ute i bygderna. Du driver processer där företag och föreningar går från att arbeta var och en för sig – till att paketera sina unika upplevelser tillsammans genom smarta, kooperativa affärsmodeller.
Du kommer att:
Coacha och paketera: Vägleda entreprenörer i att skapa attraktiva, bokningsbara rese- och upplevelsepaket.
Bygga samverkan: Inspirera lokala aktörer att organisera sig i ekonomiska föreningar/kooperativ för att lösa gemensamma utmaningar inom marknadsföring och logistik.
Leda processer: Arrangera kreativa workshops och möten ute i pilotbygderna för att samla bygdens eldsjälar och företagare.
Vem är du?
Du är en naturlig relationsbyggare som älskar att möta människor och få saker att hända. Du förstår besöksnäringens villkor och drivs av att se både individer, företag och platser utvecklas och växa.
Vi söker dig som har:
Erfarenhet av affärsutveckling och coachning eller processledning.
God förståelse för besöksnäring, turism och landsbygdsutveckling.
Ett stort intresse för kooperativt företagande och hållbarhet (Agenda 2030).
B-körkort och tillgång till bil (då du kommer att resa runt i hela länet).
Vad erbjuder vi?
En utvecklande och flexibel roll på en arbetsplats som drivs av samhällsnytta, demokrati och hållbarhet. Du blir en nyckelspelare i ett långsiktigt och unikt regionalt projekt!
Omfattning: Deltid (80 %).
Anställningsform: Projektanställning t.o.m. juni 2030 (start augusti 2026).
Placering: Gävleborg, med flexibilitet för resor.
Skicka ditt CV och personliga brev till oss senast den 1 augusti. Urval sker löpande.
Har du frågor? Kontakta Malin Åhman på malin.ahman@coompanion.se
eller 070-525 14 55. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-01
E-post: gavleborg@coompanion.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Go X". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Coompanion Kooperativ Utveckling Gävleborg ek. för.
, https://coompanion.se/gavleborg/
Drottninggatan 18 (visa karta
)
803 20 GÄVLE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Coompanion Kooperativ Utveckling Gävleborg ek f Kontakt
Ordförande
Malin Åhman malin.ahman@coompanion.se 0705251455 Jobbnummer
9982087