Processledare -Barns rätt att må bra - Rädda Barnen
Rädda barnens Riksförbund / Organisationsutvecklarjobb / Kalmar Visa alla organisationsutvecklarjobb i Kalmar
2026-01-19
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Rädda barnens Riksförbund i Kalmar
, Nybro
, Lessebo
, Karlskrona
, Växjö
eller i hela Sverige
OM UPPDRAGET
Att jobba för Rädda Barnen är att göra skillnad. Som medarbetare på Rädda Barnen vet du att ditt arbete bidrar till att göra världen till en bättre plats för barn och unga, du är omgiven av engagerade kollegor som delar gemensamma värderingar. Hos oss har du förmånen att både utvecklas och utmanas.
Region syd är en av fyra regioner i Rädda Barnens Sverigeprogram. I regionen arbetar engagerade medarbetare med verksamhet för barn, unga och föräldrar samt stöd till förtroendevalda och volontärer. Din placeringsort är Kalmar. Ditt team är Småland och omfattar, förutom Kalmar län, även kollegor i Kronobergs län och Jönköpings län. Det härliga gänget består av olika roller så som; projektledare, processledare, aktivitetsledare, verksamhetsutvecklare och gruppchef. Region syd kännetecknas av en varm, modig och inkluderande organisationskultur. Vi vill ligga i framkant i att skapa innovativa lösningar och partnerskap för ett hållbart samhälle med goda uppväxtvillkor för barn i socioekonomisk utsatthet, barn i migration och barn som upplevt våld.
Rollen är processledare i projektet "Barns rätt att må bra - Meningsfull fritid i våra landsbygder" finansierat av Region Kalmar län. Du kommer jobba mycket nära Rädda Barnens distrikt och lokalföreningar. Projektet syftar till att öka tillgång till en meningsfull fritid och sociala aktiviteter utanför skoltid för barn som bor på landsbygden. Verksamhet ska genomföras i minst sex kommuner med hög barnfattigdom. Det kommer att innebära både resor och varierad arbetstid.
Du kommer i huvudsak att ansvara för deltagarbaserade insatser och bidra till kommunikation, dokumentation, effektmätning och metodutveckling. Du arbetar ute i kommunerna med samverkan mellan alla olika parter i projektet och kontakter med elever och föräldrar. Du kommer att kartlägga deltagare och identifiera passande insatser inom ramen för projektet. Uppdraget innefattar kontakt och samverkan med andra aktörer samt kan kombineras med strategiska uppdrag. Du kommer att arbeta i direktstöd med barn och vuxna samt hålla i grupp- och individstöd. Du kommer att arbeta inom ett eller flera av områdena migration, våld, socioekonomisk utsatthet och genomföra insatser som baseras på målgruppens behov. I rollen ingår också nätverkande och förankringsarbete i genomförandet av insatsen, samt att lyfta röster och frågor till Rädda Barnens lokala påverkansarbete.
ÄR DU VÅR NYA KOLLEGA?
För att lyckas i rollen ser vi att du som söker har följande kvalifikationer:
• Relevant akademisk utbildning eller motsvarande erfarenhet inhämtad på annat sätt
• Mycket god svenska och engelska i tal och skrift
• Goda digitala kunskaper i Office och Exchange
• Vara väl insatt i de frågor som verksamheten/projektet arbetar med, exempelvis meningsfull fritid, socioekonomisk utsatthet, barnfattigdom, migration, våld osv
• Erfarenhet eller vana av att möta aktuell målgrupp
• God kännedom om barnkonventionen och arbete utifrån mänskliga rättigheter samt goda kunskaper om föreningsliv och civilsamhället
• B-körkort och tillgång till bil
Har du dessutom följande ser vi det som meriterande:
Språkkunskaper i andra språk än svenska
Erfarenhet av arbete i eller med ideella organisationer
Ett brett nätverk i civilsamhälle och i offentlig sektor
Erfarenhet av dokumentation och presentationsteknik
Vana vid nätverkande och bygga relationer
Som person är du driven, samarbetsorienterad och hänsynstagande. Du har ett prestigelöst förhållningssätt i ditt samarbete med andra och agerar som en del i teamet och inkluderar andra. Du har förmågan att se vad som behöver prioriteras, är effektiv och använder resurserna för att på bästa sätt nå resultat. Vidare är du nyfiken och kreativ och har förmågan att tänka utanför boxen och hitta enkla lösningar på uppkomna problem. Dessutom har du förmågan att arbeta utifrån verksamhetens mål och prioriterar åtgärder som ger störst effekt och tar ansvar för att nå målen.
På Rädda Barnen är vi stolta över våra gemensamma värderingar som förenar och vägleder oss i vårt viktiga arbete.
LÅTER DET INTRESSANT? Rollen processledare är en allmän visstid januari 2026 - december 2027 på heltid 100% vid vårt trevliga kontor i Kalmar. Tillträde snarast möjligt. HÄR hittar du information om våra anställningsvillkor. Vid frågor om rollen kontakta gärna rekryterande chef Seila Mujic, seila.mujic@rb.se
, 08 698 9329. Är du nyfiken på att höra mer om projektet är du välkommen att kontakta lokalföreningens ordförande Alexander Finstad ordf.lf.kalmar@medlem.rb.se
, 076-05 24 87. Vi ser fram emot att ta del av din ansökan senast 28 januari 2026. Urval och intervjuer kan ske löpande.
Då vi har en anonymiserad rekryteringsprocess ber vi dig att inte ange personliga uppgifter när du svarar på eventuella urvalsfrågor. Vi använder endast CV och inte personligt brev i ansökan. Tänk även på att inte namnge bifogade filer med personuppgifter. Som en del i vår rekryteringsprocess kan vi komma att använda tester i urvalsarbetet för att säkerställa en mer objektiv och inkluderande rekryteringsprocess.
Fackliga kontakter:Akademikerföreningen: Sebastian Derle, sebastian.derle@rb.se
Unionen: Edvin Arnby Machata, edvin.arnby-machata@rb.se
Rädda Barnen ska spegla den jämlikhet vi arbetar för i samhället och eftersträvar mångfald och olikheter. Därför välkomnar vi en bredd av kompetenser, perspektiv och erfarenheter i den här rekryteringen. Rädda Barnen är noga med att vara en säker arbetsplats för barn och vuxna och ber om utdrag ur belastningsregistret i samband med anställning. Slutkandidater kommer även att screenas mot EU:s sanktionslista. Alla medarbetare förväntas följa våra viktiga riktlinjer som handlar om trygghet och säkerhet för alla, samt våra värderingar och etiska riktlinjer. Läs mer om dessa viktiga riktlinjer, HÄR. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7065007-1796238". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rädda Barnens Riksförbund
, https://jobb.raddabarnen.se
Trädgårdsgatan 12 (visa karta
)
392 35 KALMAR Arbetsplats
Rädda Barnen Jobbnummer
9692989