Processledande HLR-organisatör till Clinicum - Danderyds sjukhus
2025-08-15
Vill du vara med och leda utvecklingen av hjärtstoppsprocessen på ett av Sveriges största akutsjukhus?
Vi söker en engagerad, självständig och strukturerad HLR-organisatör med god pedagogisk och organisatorisk förmåga till Clinicum - Danderyds sjukhus utbildningscentrum för medarbetare och studerande.
I denna strategiska roll får du möjlighet att kombinera ett operativt utbildningsuppdrag med långsiktigt förbättringsarbete inom hjärtstoppsprocessen - i nära samverkan med beslutsfattare på olika nivåer i organisationen, klinisk verksamhet och HLR-instruktörer.
Om uppdraget och vårt erbjudande
Uppdraget innebär att du hanterar frågor rörande hjärtstopp och akutlarm med fokus på utbildning, medicinteknisk utrustning, larmorganisation samt uppföljning av kvalitetsdata.
Du ansvarar för att leda och samordna det sjukhusövergripande arbetet inom hjärtstoppsprocessen, vilket exempelvis innebär att planera och följa upp HLR-utbildningar, samordna instruktörsnätverket, säkerställa att riktlinjer och rutiner är aktuella samt att koordinera arbetet mellan olika vårdverksamheter och styrgruppen. Samordningen kan även omfatta tillfälliga arbetsgrupper som tillsätts för att åtgärda identifierade brister eller utveckla nya arbetssätt. Rollen innebär också att driva förbättringsarbete, till exempel genom att analysera larmrapporter och kvalitetsdata för att identifiera utvecklingsområden, och därefter implementera nya arbetssätt eller rutiner i nära dialog med chefläkarfunktion, vårdverksamheter och instruktörer.
Du arbetar i team tillsammans med HLR-ansvarig läkare, HLR-ansvarig sjuksköterska och HLR-samordnare inom ramen för HLR-centrum, som är en del av Clinicum. Verksamheten leds av styrgruppen för hjärtstoppsprocessen under chefläkarfunktionen och består av representanter från olika vårdområden på sjukhuset.
I denna roll får du möjlighet att:
• Ha ett självständigt och utvecklande uppdrag i en nyckelroll
• Verka i en stimulerande arbetsmiljö där du bidrar till förbättrad vårdkvalitet och patientsäkerhet
• Vidareutveckla dina pedagogiska, organisatoriska och ledarskapsmässiga förmågor
• Delta i regionala nätverk, kongresser och kompetensutveckling inom HLR
Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska
Minst 5 års yrkeserfarenhet inom hälso- och sjukvård
Erfarenhet från akutsjukvård - gärna från akutmottagning, intermediärvård, anestesi/IVA eller HIA
God pedagogisk förmåga och erfarenhet av utbildningsverksamhet
Mycket god organisatorisk och administrativ förmåga
Mycket goda kunskaper i svenska- både i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet av processledning eller förbättringsarbete inom vårdorganisation. Erfarenhet av arbete i tvärprofessionella team. Erfarenhet som AHLR-instruktör. Utbildning inom pedagogik, handledning eller simuleringsbaserat lärande.Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen behöver du vara självgående, strukturerad och ansvarstagande. Du har förmåga att växla mellan strategiskt och operativt arbete, är initiativtagande och trivs med att samordna och skapa tydliga strukturer.
Du är pedagogisk, lösningsfokuserad och kommunikativ, trygg i yrkesrollen och har god samarbetsförmåga i mötet med olika professioner och funktioner. Du har ledarskapsförmåga och vågar fatta beslut, samtidigt som du främjar delaktighet och engagemang i det gemensamma uppdraget.
Vi erbjuder
Som anställd på Danderyds sjukhus får du ersättning för sjukvård, ett friskvårdsbidrag på 5000 kr per år och tillgång till det välutrustade personalgymmet Lyftet för endast 540 kr per år. Du erbjuds personalparkering till förmånligt pris samt personalbostad vid behov. Vi har förmånliga ersättningar för dig som är föräldraledig. Utöver det finns pension, semester, företagshälsovård, försäkringar och löneväxling.
Allt om dina förmånerÖvrig information
Anställningen är tillsvidare med tillträde enligt överenskommelse. Heltid 39,5 tim/vecka. Dagtid.
Vi ser gärna att du, efter överenskommelse och på sikt, kan tjänstgöra kliniskt inom någon av de verksamheter som nämnts under kvalifikationerna (t.ex. akutmottagning, intermediärvård, anestesi/IVA eller HIA) för att bibehålla klinisk kompetens och nära koppling till verksamheten.Så ansöker du
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vi ser fram emot din ansökan och möjligheten att få välkomna en ny kollega till Clinicum, Danderyds sjukhus.
