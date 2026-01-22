Processjurist till avdelningen barn och familj i Sundsvall
Försäkringskassan / Juristjobb / Sundsvall Visa alla juristjobb i Sundsvall
Varje år fattar Försäkringskassan 21 miljoner beslut som påverkar människors liv och hela samhället. Vi betalar ut cirka 260 miljarder kronor varje år. Det är allas skattepengar vi har hand om. Det är ett stort ansvar. Därför sätter vi oss in i varje ärende, följer lagar och regler, informerar och vägleder, bryr oss och visar omtanke. Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar. Välkommen till Försäkringskassan.
Är du jurist och beredd att göra skillnad? Vi behöver fler jurister, som kan tänka strategiskt och kreativt.
Avdelningen för barn och familj administrerar ett flertal olika socialförsäkringsförmåner - bland annat föräldrapenning, graviditetspenning, underhållsstöd och bostadsbidrag. Verksamhetsområdet Rättsligt stöd ansvarar för avdelningens omprövningsverksamhet, processföring i domstol och det handläggningsnära rättsliga stödet. Våra processsjurister på avdelningen Barn och familj är placerade i Göteborg och Sundsvall. Vi är i ett spännande utvecklingsskede och behöver bli fler. Vi söker dig som trivs med att ta eget ansvar för dina arbetsuppgifter och arbeta tillsammans med andra för att stärka den rättsliga kvaliteten på avdelningen.
Rättsligt stöd, utveckling och samarbete
Som processjurist företräder du Försäkringskassan i socialförsäkringsmål i förvaltningsrätt och kammarrätt. I samarbete med rättsavdelningen överklagar du till Högsta förvaltningsdomstolen. Som processjurist deltar du i granskningen av rättsliga kvalitetsuppföljningar. Arbetet innebär såväl skriftlig handläggning som muntliga förhandlingar i förvaltningsdomstol.
I rollen som processjurist hanterar du sekretessbelagda uppgifter vilket ställer höga krav på rätt hantering. Därför är det viktigt att du som ska arbeta hos oss har högt säkerhetsmedvetande.
Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar.
Vi söker dig som
• har juristexamen
• är notariemeriterad eller har motsvarande kompetens, exempelvis annan erfarenhet av domstol eller av omprövnings- och/eller överklagandeprocess inom myndighet
• har god samarbetsförmåga och kan agera på eget initiativ
• är handlingskraftig och tar ansvar för resultat med hög kvalitet
• har ett systematiskt och noggrant arbetssätt
• kan förstå och analysera komplexa frågor
• kommunicerar klart, tydligt och strukturerat.
Det är meriterande om du
• har aktuell erfarenhet av socialförsäkringsmål i förvaltningsdomstol eller kammarrätt
• har goda kunskaper i förvaltningsprocessrätt och socialförsäkringsrätt
• har kunskaper inom aktuell avdelnings försäkringsområde.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.Publiceringsdatum2026-01-22Övrig information
Ett antal tjänster, tillsvidare heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Vi tillämpar provanställning. I enlighet med Försäkringskassans riktlinje för säkerhet genomförs bakgrundskontroller i denna rekrytering. Möjlighet till distansarbete finns om arbetet tillåter. I den här rekryteringen kan arbetspsykologiska test användas som en del i urvalsarbetet. Placeringsorter: Sundsvall, Stockholm, Örebro, Jönköping och Göteborg
Vill du veta mer om Försäkringskassan som arbetsgivare? Besök fk.se/jobbahosossKontakt
Chef: Anna Yngvesson, 010-111 69 74 (för frågor om tjänsten). HR-specialist: Sofia Öhman, sofia.ohman@forsakringskassan.se
010-113 45 10 (för frågor om rekryteringsprocessen). ST: Carolina Mancho, 010-116 28 80, Saco-S: Johanna Älander, 010-111 91 21, Seko: Johanna Grundström, 010-115 30 44.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 8 februari 2026. Ladda gärna upp dina examensbevis, betyg och intyg i samband med din ansökan.
Har du skyddade personuppgifter eller ingen tillgång till bank-id ringer du den HR-specialist som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan.
Vi ska i allt vi gör, agera med utgångspunkt i principen om alla människors lika värde, rättssäkerhet och med god service. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försäkringskassan
(org.nr 202100-5521), http://www.forsakringskassan.se/omfk/jobba_hos_oss Jobbnummer
9697949