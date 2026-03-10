Processingenjör / Operation Engineer - från PLC till färdig produkt
Vill du ha en nyckelroll i ett högautomatiserat mejeri där du äger processerna från råvara till färdig produkt? Här kombinerar du PLC, automation och förbättringsprojekt i en affärskritisk roll med stor frihet.Publiceringsdatum2026-03-10Om tjänsten
Som processingenjör får du ett helhetsansvar för process- och automationssystem i en tekniskt avancerad produktionsmiljö. Du tar successivt över ansvaret från en senior specialist som går i pension och blir den tekniska nyckelpersonen inom PLC, processflöden och systemstabilitet. Rollen är operativ och verksamhetsnära, med stort mandat att driva förbättringar och projekt som påverkar produktionen på riktigt. Tjänsten är en direktanställning hos kundföretaget, där Academic Work ansvarar för rekryteringsprocessen.Dina arbetsuppgifter
Äga, styra och optimera process- och automationssystem från inlastning till paketering
Driva förbättrings- och investeringsprojekt inom automation, utrustning och process
Utföra felsökning, förebyggande underhåll och akuta insatser vid driftstopp
Uppdatera och underhålla PLC-system och hårdvara (ABB 800xA, Siemens TIA Portal)
Säkerställa teknisk dokumentation, backuper och systemtillgänglighet
Coacha kollegor och samarbeta tvärfunktionellt med produktion, underhåll och leverantörer
Vi söker dig som
Ingenjörsutbildning inom automation, process eller motsvarande
Minst 2-3 års praktisk erfarenhet av teknik och automation inom t.ex. livsmedels, läkemedels- eller tillverkningsindustrin
Dokumenterad erfarenhet av PLC/automation inom processindustri
Praktisk vana av ABB 800xA och/eller Siemens S7 TIA Portal
Förmåga att driva förbättrings- och underhållsarbete självständigt
Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Det är meriterande om du har
Erfarenhet av MS SQL eller motsvarande databashantering
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Coachande
Målmedveten
Stabil
AnsvarstagandeOm företaget
Du blir en del av en global, marknadsledande aktör inom livsmedelsindustrin med starkt fokus på kvalitet, hållbarhet och teknisk utveckling. Organisationen erbjuder stabila villkor, goda förmåner och en inkluderande kultur där kompetensutveckling och långsiktighet står i centrum.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
