Processingenjör Med Erfarenhet Av Hazop & Atex - Stockholm/uppsala

Selectus Bemanning AB / Kemiingenjörsjobb / Stockholm
2026-06-23


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Processingenjör med erfarenhet av HAZOP & ATEX – Stockholm/Uppsala
För kunds räkning söker Selectus Bemanning en erfaren Processingenjör till en långsiktig heltidstjänst i Stockholm eller Uppsala.
Vi söker dig som har erfarenhet av processindustri, riskanalyser och säkerhetsarbete kopplat till HAZOP och ATEX.
Om rollen
Som Processingenjör kommer du att arbeta med processutveckling, tekniska utredningar, riskbedömningar och säkerställande av säkra och effektiva processer. Du kommer att samarbeta med projektledare, produktion och tekniska specialister i både pågående projekt och utvecklingsinitiativ.
Vad är HAZOP och ATEX?
HAZOP (Hazard and Operability Study) är en strukturerad metod för att identifiera och hantera risker i processanläggningar.
ATEX omfattar regler och säkerhetskrav för arbete i explosionsfarliga miljöer där gaser, damm eller andra brandfarliga ämnen förekommer.
Vi söker dig som har:
Minst 3–5 års erfarenhet som Processingenjör eller liknande teknisk roll.
Erfarenhet av HAZOP-analyser och/eller ATEX-klassning.
Ingenjörsutbildning från yrkeshögskola, högskola eller universitet inom exempelvis process-, kemi-, maskin- eller energiteknik.
God teknisk förståelse och erfarenhet från industriella processer.
Goda kunskaper i svenska och/eller engelska.
Vi erbjuder
Heltidstjänst.
Långsiktigt uppdrag med goda utvecklingsmöjligheter.
Placering i Stockholm eller Uppsala.
Möjlighet att arbeta i tekniskt avancerade projekt med fokus på säkerhet och kvalitet.
Urval sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-20
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7960214-2067606".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Selectus Bemanning AB (org.nr 559519-6436), https://jobs.selectus.se
Stockholm Waterfront Congress Centre (visa karta)
111 64  STOCKHOLM

Arbetsplats
Selectus

Jobbnummer
9975970

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