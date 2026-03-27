Processgruppschef till Kallbandsverket - Syraregenerering & Betning
2026-03-27
Brinner du för ledarskap, människor och en säker arbetsmiljö? Har du dessutom erfarenhet av processindustri och ett nyfiket öga för kemi och hållbarhet? Då kan du vara den Processgruppschef vi söker till vår modernaste process i Kallbandsverket här i Avesta.
Välkommen till Outokumpu - där vi varje dag arbetar för att skapa världens mest hållbara rostfria stål.
Om Outokumpu i Avesta
I Avesta förädlar vi återvunnet skrot till högkvalitativt rostfritt stål - och vi gör det med stolthet. Här kombineras avancerad teknik med en varm och familjär kultur. Arbetsplatsen är tillräckligt stor för att erbjuda utvecklingsmöjligheter och spännande karriärvägar, men ändå så liten att alla syns, hörs och gör skillnad.
Kallbandsverket (KBR) består av ca 200 engagerade medarbetare och utgör det sista steget i vår produktion. Här sker kallvalsning, glödgning, betning och efterbehandling - alltid med fokus på kvalitet, säkerhet och ständiga förbättringar.
Om rollen
Som Processgruppschef för Syraregenerering och betning får du en central roll i en av våra mest avancerade och nyaste processer. Du leder en grupp på 19 medarbetare som arbetar både i skift och dagtid. Tillsammans säkerställer ni en trygg, stabil och hållbar drift - med stort fokus på syrahantering, miljökrav och processoptimering.
Dina ansvarsområden inkluderar:
Att leda och utveckla driftavsnittet med fokus på säkerhet, kvalitet och ständiga förbättringar
Personalansvar och aktiv kompetensutveckling av medarbetare
Arbetsmiljö- och miljöansvar, inklusive att säkerställa efterlevnad av föreskrifter
Ansvar för råsyrahantering och samordning vid syralarm
Att hålla ordning på processens befattningsbeskrivningar och implementera Avestas ledningssystem
Planering och ledning av arbete vid driftsstopp
Administration, kommunikation och inköp av förbrukningsvaror och produktionsförnödenheter
Här får du en roll med stort inflytande - både i teamet och i hur processen utvecklas över tid.
Vem är du?
Du är en trygg och stabil ledare som gärna kombinerar administrativt ansvar med närvaro ute i produktionen. Du arbetar lösningsorienterat, har ett analytiskt och strukturerat arbetssätt och trivs i en miljö där ingen dag är den andra lik.
Vi söker dig som har:
Högskoleutbildning inom kemi, eller motsvarande erfarenhet
Erfarenhet från processindustri och kemikaliehantering
Gärna tidigare erfarenhet av ledarskap, särskilt av kollektivanställda
Goda kunskaper i svenska och engelska
Varför Outokumpu?
Outokumpu är en global ledare inom rostfritt stål och en viktig aktör i den gröna omställningen. Med över 100 års erfarenhet är vi idag en av världens mest hållbara producenter av rostfritt stål - ett material som är 100 % återvinningsbart.
Hos Outokumpu i Avesta blir du en del av en verksamhet där säkerhet, kvalitet och ständiga förbättringar står i centrum. Du får möjlighet att påverka, utvecklas och bidra till en högpresterande kultur.
Vi erbjuder:
En viktig och utvecklande roll nära verksamheten
En stabil arbetsgivare i en internationell koncern
Möjlighet till kompetensutveckling inom EHSE-området
Trygg anställning med kollektivavtal och attraktiva förmåner
En arbetsplats med starkt fokus på säkerhet, hållbarhet och samarbete
I den här rollen erbjuder vi en lön mellan 45 000 - 56 000 SEK/månad, baserat på faktorer som utbildning, erfarenhet, kompetens och geografisk placering. Vänligen kontakta ansvarig Talent Acquisition Partner för mer information.
Ansökan & kontakt
Skicka din ansökan senast 2026-04-26 via vår karriärsida. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Publiceringsdatum 2026-03-27
• Simon Bengtsson, Rekryterande chef - Simon.Bengtsson@outokumpu.com
• Josefine Frisendahl, Talent Acquisition Partner - josefine.frisendahl@outokumpu.com
Fackliga kontakter:
• Unionen: Patrik Sundell, 070-088 10 11
• Ledarna: Patrik Norberg, 070-088 12 06
• Sveriges Ingenjörer: Gunnar Lindstrand, 070-088 19 57
På Outokumpu främjar vi mångfald, jämlikhet och inkludering. Alla medarbetare ska känna sig välkomna och behandlas lika. Så ansöker du
