Processförare till avdelningen Barn och familj i Göteborg
2025-08-25
Varje år fattar Försäkringskassan cirka 20 miljoner beslut som påverkar människors liv och hela samhället. Vi betalar ut cirka 250 miljarder kronor varje år. Det är allas skattepengar vi har hand om. Det är ett stort ansvar. Därför sätter vi oss in i varje ärende, följer lagar och regler, informerar och vägleder, bryr oss och visar omtanke. Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar. Välkommen till Försäkringskassan.
Är du jurist och beredd att göra skillnad? Vi behöver fler jurister, som kan tänka strategiskt och kreativt.
Avdelningen för barn och familj administrerar ett flertal olika socialförsäkringsförmåner - bland annat föräldrapenning, graviditetspenning, underhållsstöd och bostadsbidrag. Verksamhetsområdet Rättsligt stöd ansvarar för avdelningens omprövningsverksamhet, processföring i domstol och det handläggningsnära rättsliga stödet. Vi är ett antal processförare på avdelningen Barn och familj placerade i Göteborg och Sundsvall. Vi är i ett spännande utvecklingsskede och behöver bli fler. Vi söker dig som trivs med att ta eget ansvar för dina arbetsuppgifter.
Rättsfrågor, granskningar och förhandlingar
Som processförare företräder du Försäkringskassan i socialförsäkringsmål i förvaltningsrätt och kammarrätt. Arbetet innebär såväl skriftlig handläggning som muntliga förhandlingar i förvaltningsdomstol. I rollen ingår utvecklingsarbete där du aktivt arbetar för att förbättra våra arbetssätt och att vid behov delta i rättsliga kvalitetsuppföljningar.
I rollen som processförare hanterar du sekretessbelagda uppgifter vilket ställer höga krav på rätt hantering. Därför är det viktigt att du som ska arbeta hos oss har högt säkerhetsmedvetande.
Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar.
Vi söker dig som
• har juristexamen
• är notariemeriterad eller har motsvarande kompetens, exempelvis annan erfarenhet av domstol eller av omprövnings- eller överklagandeprocess inom myndighet
• agerar på eget initiativ och tar ansvar för resultat med hög kvalitet
• har ett systematiskt och noggrant arbetssätt
• kan förstå och analysera komplexa frågor
• kommunicerar klart, tydligt och strukturerat
• samarbetar effektivt för att nå gemensamma mål.
Det är meriterande om du
• har aktuell erfarenhet av socialförsäkringsmål i förvaltningsdomstol
• har goda kunskaper i förvaltningsprocessrätt och socialförsäkringsrätt
• har kunskaper inom aktuell avdelnings försäkringsområde.
1 tjänst, tillsvidare, heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan bli aktuellt. I enlighet med Försäkringskassans riktlinje för säkerhet genomförs bakgrundskontroller i denna rekrytering. Möjlighet till distansarbete finns om arbetet tillåter. I den här rekryteringen kan arbetspsykologiska test användas som en del i urvalsarbetet. Placeringsorter: Sundsvall, Göteborg.
Chef: Anna Yngvesson, 010-111 69 74 (för frågor om tjänsten). HR-specialist: Sara Ståhl, sara.stahl@forsakringskassan.se
Välkommen med din ansökan senast den 15 september 2025. Ladda gärna upp dina examensbevis, betyg och intyg i samband med din ansökan.
Har du skyddade personuppgifter eller ingen tillgång till bank-id ringer du den HR-specialist som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan.
Vi ska i allt vi gör, agera med utgångspunkt i principen om alla människors lika värde, rättssäkerhet och med god service till medborgarna.
