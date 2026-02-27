Process- och projektledare med fokus på Socialtjänstområdet (vikariat)
Chefspoolen i Sverige AB / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-02-27
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Chefspoolen i Sverige AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Huddinge
, Botkyrka
eller i hela Sverige
Storsthlm är ett förbund som ägs och styrs av de 26 kommunerna i Stockholms län. Hit kommer ledande politiker och tjänstepersoner från länets kommuner för att utbyta erfarenheter och samarbeta kring sådant som görs bättre tillsammans. Vårt uppdrag är att främja samverkan och utveckling så att kommunerna bättre kan nå sina mål om välfärd och service för medborgarna. Läs mer på www.storsthlm.se
Process- och projektledare med fokus på Socialtjänstområdet (vikariat)
Vill du arbeta med samverkan och utveckling mellan kommunerna i Stockholmsregionen? Är du en driven process- och/eller projektledare som är intresserad av att både självständigt och i samarbeten leda olika processer och projekt? Då har vi ett intressant vikariat för dig!
Verksamheten och rollen
Storsthlms uppdrag är att främja samverkan och utveckling så att de 26 kommunerna i Stockholms län bättre kan nå sina mål om välfärd och service för medborgarna. Vi fångar in det regionala perspektivet på kommunala frågor och leder samverkan för att hitta vägar framåt. På vårt kansli i centrala Stockholm arbetar ett 50-tal personer organiserade i fyra enheter; regional samverkan, gymnasieantagningen, kommunikation och processtöd samt ekonomi.
En av våra medarbetare kommer att vara föräldraledig. Därför söker vi nu en process- och projektledare.
I rollen som vikarierande process- och projektledare hos oss arbetar du med politiskt prioriterade uppdrag i syfte att utveckla den regionala samverkan mellan länets kommuner. De fyra prioriterade områdena i Storsthlms strategiska inriktning är; God och nära vård och omsorg, Infrastruktur, Digitalisering samt Gemensam gymnasieregion. Inom främst området God och nära vård och omsorg kommer du att medverka både i processer som pågår över tid och i mer avgränsade projekt med exempelvis riktade stimulansmedel.
I din roll företräder du Storsthlm och samarbetar nära seniora process- och projektledare och bidrar med din kompetens i deras uppdrag, samt med bland annat kommunikatörer, ekonom och uppdragssekreterare. Du rapporterar till verksamhetschef Regional samverkan.
Vem är du?
Vi söker dig som har:
• relevant högskoleutbildning eller motsvarande kompetens som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• erfarenhet av process- och/eller projektledning
• dokumenterad erfarenhet inom socialtjänsten
• erfarenhet av arbete i kommun alternativt samverkan mellan kommun och region
• stor vana av att producera dokument och presentera tydligt och kommunikativt såväl muntligt som skriftligt
• mycket god förmåga uttrycka dig på svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du har:
• arbetat på strategisk nivå
• projektledarutbildning
• kunskap om Stockholmsregionen
Som person är du drivande, självständig, uthållig och har ett tydligt resultatfokus. Eftersom du kommer att medverka i uppdrag inom olika sakområden krävs både nyfikenhet, flexibilitet, analytisk förmåga och att ha ett strategiskt helhetsperspektiv. Rollen kräver en mycket god förmåga att företräda verksamheten externt samt skapa och upprätthålla goda relationer såväl internt som med medlemsrepresentanter. Att du har ett lyhört och konsultativt förhållningssätt är också en förutsättning för att lyckas i rollen eftersom vår verksamhet handlar om samverkan och samarbete.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Vi erbjuder
Stimulerande och omväxlande arbetsuppgifter, många kontaktytor och möjlighet att påverka och göra skillnad ur ett samhällsperspektiv. På Storsthlm är vi prestigelösa och arbetar teamorienterat - och vi har roligt ihop när vi tar oss an dessa komplexa uppdrag och skapar samverkan i länet. Vi är en arbetsplats med korta beslutsvägar och där vi lär oss när vi arbetar och tar nya vägar då vi behöver. Vi sitter i trevliga lokaler nära Medborgarplatsen i centrala Stockholm med närhet till både tunnelbana och pendeltåg.
Information och kontakt
Tjänsten är ett vikariat på heltid i cirka 11 månader med möjligheter till förlängning. Tillträde i augusti.
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Gabriella Hedlund på Chefspoolen, som hjälper oss med denna rekrytering, på tel 070-995 58 88. Har du frågor om tjänsten går det även bra att kontakta Peter Vesterholm, verksamhetschef Regional samverkan, på tel 073-917 94 02 alternativt via e-post till peter.vesterholm@storsthlm.se
.Publiceringsdatum2026-02-27Så ansöker du
Välkommen med din ansökan snarast, dock senast 18 mars.
Urval kan komma att ske löpande.
Arbetspsykologiska tester kommer att ingå som en del av rekryteringsprocessen.
Du ansöker med CV och personligt brev via chefspoolen.se i formuläret nedan.Om företaget
Storsthlm är ett förbund som ägs och styrs av de 26 kommunerna i Stockholms län. Hit kommer ledande politiker och tjänstepersoner från länets kommuner för att utbyta erfarenheter och samarbeta kring sådant som görs bättre tillsammans. Vårt uppdrag är att främja samverkan och utveckling så att kommunerna bättre kan nå sina mål om välfärd och service för medborgarna. Vi underlättar kommunernas samarbete genom att fånga in det regionala perspektivet på kommunala frågor och leda samverkan för att hitta vägar framåt. Det kan t.ex. handla om mellankommunala frågor såsom en gemensam gymnasieregion eller transportinfrastruktur, överenskommelser mellan kommunerna och Region Stockholm eller samarbeten med olika myndigheter. För det är när rätt frågor, aktörer och verksamheter kopplas ihop som vi kan skapa något riktigt bra tillsammans. Läs mer på www.storsthlm.se Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Chefspoolen i Sverige AB
(org.nr 556793-7866) Jobbnummer
9767754