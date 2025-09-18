Proaktiv Försäkringsrådgivare Privat Försäkring
2025-09-18
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
, Tingsryd
, Ljungby
, Älmhult
Länsförsäkring Kronoberg
Vi söker just en engagerad och målinriktad försäkringsrådgivare till en tillsvidareanställning på heltid med placeringsort i Växjö.
Om jobbet
I den rollen som Proaktiv Försäkringsrådgivare inom privatförsäkring arbetar du med försäljning av alla bolagets produkter inom privatförsäkring. Det sker mestadels via utgående telefon i kontakt med både nya så väl befintliga kunder. I arbetsuppgifterna ingår även inkommande samtal och att delta på de många event som bolaget anordnar. Vi strävar alltid efter den bästa och den unika kundupplevelsen som innebär att vi hjälper våra kunder till rätt försäkring efter deras individuella behov.
Du kommer att arbeta självständigt, där din individuella prestation blir en viktig del i teamets fortsatta framgång. Det finns stora utvecklingsmöjligheter med stor chans att påverka uppbyggnaden av gruppen där laganda blir ett nyckelord.
Vem är du?
Framför allt tror vi att din potential, attityd, och inställning samt dina personliga egenskaper kommer få dig att lyckas i rollen. Har du inte jobbat med försäkringar innan kommer vi lära dig allt vi kan men vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av försäljning och/eller kundservice.
Som person är du en positiv och målmedveten lagspelare som motiveras av försäljning och kundnöjdhet. Du ser affärsmöjligheter och har en stark säljförmåga, kombinerad med affärsmässighet.
Du tycker om att ge kunderna ett bemötande som får dem att känna sig välkomna och unika. Du har förmågan att uttrycka dig enkelt och korrekt i tal och skrift på svenska och engelska.
Det är en självklarhet att du följer bolagets värderingar; handlingskraft, engagemang, nyfikenhet och laganda.
Vad erbjuder vi dig?
En trygg och långsiktig arbetsplats med fantastiska kollegor. Här får du chansen att delta på en spännande utvecklingsresa där du kommer få bidra med idéer, kunskap och möjlighet till egen utveckling. Vi erbjuder dig en roll i ett helt nytt team där du tillsammans med dina andra kollegor får vara med från start i uppbyggandet av det proaktiva teamet.
Hos oss får du helt enkelt en arbetsplats där vi fokuserar på att det ska vara motiverande, utvecklande och roligt att gå till jobbet.
För att säkerställa att du tar del av vår korrespondens i rekryteringen vill vi uppmärksamma dig på att även ha koll på din inkorg för skräppost. Detta då mejl ibland sorteras fel.
Sista dag att ansöka är 2025-10-03
Länsförsäkring Kronoberg Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-03
Länsförsäkring Kronoberg
Kontakt
Åsa Andersson 0470720000
9516162