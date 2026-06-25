Privatrådgivare, Westra Wermlands Sparbank i Eda
Westra Wermlands Sparbank / Bankjobb / Eda Visa alla bankjobb i Eda
2026-06-25
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, Årjäng
, Arvika
eller i hela Sverige
I rollen som Privatrådgivare kommer du att arbeta med finansiell rådgivning och skräddarsy lösningar mot bankens privatkunder. Hos oss har du möjlighet att skapa affärsrelationer, nöjda kunder och bli en del av ett framgångsrikt team.
I dina huvudsakliga arbetsuppgifter som Privatrådgivare ingår:
Erbjuda rådgivning om våra huvudsakliga arbetsområden, så som lån, spara, pension och försäkring.
Träffa våra kunder på våra kontor, digitalt via Teams samt telefon.
Utveckla befintliga kundrelationer och skapa nya affärskontakter.
Ta reda på kundens behov, framtidsplaner och kommande möjligheter för att skräddarsy lösningar på kundens specifika mål och behov.
Följa utvecklingen vad gäller regelverk, digitala hjälpmedel och instruktioner.
Om dig:
Vi söker dig som har kunden i fokus, det är viktigt att de känner sig sedda och omhändertagna. Vi ser att du är kommunikativ, strukturerad, och flexibel vilket gör att du på sikt kan styra din vardag själv. Du är utåtriktad och drivs av att nå uppsatta mål och göra bra affärer. Du motiveras av kundmöten och strävar efter att kunna ge den bästa servicen. För att lyckas behöver du alltid sträva efter att hitta lösningar utifrån kundernas behov och ge de bästa tänkbara råden och tillsammans med övriga kollegor tar du ansvar för att driva bankens affär framåt.
Arbetet ställer krav på att du har god analytisk förmåga och är duktig på att kommunicera i såväl tal som skrift. Det är också viktigt att du som person är öppen för nya arbetssätt, då vi löpande anpassar oss till efterfrågan av både fysiska och digitala möten. Du agerar utefter bankens värdeord: Närhet, Kompetens, Omtanke och Framåtanda. Du är nyfiken och social och bemöter våra kunder på ett förtroendeingivande sätt.Publiceringsdatum2026-06-25Kvalifikationer
Körkort är ett krav för att kunna ta sig till bankens andra kontor vid eventuella utbyten eller möten.
Vi ser att du har en gymnasial examen, där vi tror att en ekonomisk inriktning är bra för rollen.
Har du erfarenhet från eget skogsägande och/eller utbildning inom skog, skogsvård eller skogsekonomi ser vi det som meriterande.
Tidigare försäljnings- & serviceerfarenhet där du har jobbat mot kund.
Flytande svenska samt god engelsk förmåga, både i tal och skrift.
Vi erbjuder dig:
Hos oss får du arbeta på en lokal bank med korta beslutsvägar och stora möjligheter att som medarbetare vara med och påverka verksamheten. Genom vårt engagemang som sparbank bidrar vi aktivt till det lokala samhället, bland annat genom sponsring och viktiga samhällsinsatser inom skola, idrotts – och kulturliv.
Vi satsar på din utveckling och erbjuder utbildningar på arbetstid. I rollen som Privatrådgivare ingår utbildning och stöd för att ta de licenser som krävs, såsom SwedSecs rådgivar- och bolånelicens samt Försäkringsdistributionsrätt.
Du får möjlighet att utvecklas i en bank med många olika roller och ansvarsområden samt tillgång till våra generösa personalförmåner.
Fakta:
Tjänsten är en tillsvidareanställning med provanställning.
Tillträde i tjänsten enligt överenskommelse.
Som en del av vårt Team i Eda arbetar du tillsammans med dina kollegor på våra kontor i Koppom, Charlottenberg och Åmotfors. Din huvudsakliga placering är i Koppom, men vi hjälps åt inom teamet.
Som en del av rekryteringsprocessen får finalister framföra ett antal förberedda frågeställningar.Så ansöker du
Använd länken för att skicka in din ansökan. Vi vill ha ditt CV samt personliga brev där du berättar varför du ser dig själv i rollen som Privatrådgivare hos oss.
Frågor om tjänsten besvaras av rekryterande chefen Ludvig Furtemark.
HR-ansvarig för rekryteringen är Anna Beckius.
Vid önskad kontakt med facklig kontaktperson, hör du av dig till Elin Örtkvist.
Sista ansökningsdagen är den 16 augusti 2026.
Kontaktuppgifter:
Kontorschef: ludvig.furtemark@wwsparbank.se
HR-ansvarig: anna.beckius@wwsparbank.se
Facklig representant: elin.ortkvist@wwsparbank.se
Välkommen in med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7937099-2070000". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Westra Wermlands Sparbank
(org.nr 572000-4489), https://jobb.wwsparbank.se
Westra Wermlands Sparbank (visa karta
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673 37 KOPPOM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Westra Wermlands Sparbank Jobbnummer
9978156