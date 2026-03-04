Privatrådgivare under utbildning till Nordea Kiruna
2026-03-04
Vi söker en Privatrådgivare under utbildning som vill vara med på resan och bidra till våra kunders framtidsplaner genom förstklassig service som underlättar deras vardag. Vi söker dig som aktivt vill vara med på vår resa att växa vår affär samtidigt som du utvecklas för att hantera mer komplexa ärenden. Vi ser fram emot att träffa dig som trivs med att arbeta i team där vi hjälper varandra att nå framgång och skapa positiva kundupplevelser. Med ditt engagemang och din passion för att överträffa kundernas förväntningar bidrar du till att skapa framtidens relationsbank, där vi möter kunderna såväl fysiskt som i telefon och digitalt.
Tjänsten är en tillsvidareanställning.
Om vårt team
I Kiruna-teamet samlar vi expertis för att ge våra kunder en förstklassig upplevelse av Nordea. Detta gör vi som ett steg på vår resa mot att bli förstahandsvalet för våra kunder, med det mest respekterade varumärket i Norden. Välkommen till ett team, som präglas av stark vinnarkultur med fokus på nöjda kunder, rätt arbetssätt, god kvalitet och resultat. Vi har roligt tillsammans, samarbetar och är måna om att ställa upp för varandra i vår ambition om att nå framgång.
Collaboration. Ownership. Passion. Courage. Detta är värderingar som vägleder oss i hur vi arbetar och hur vi fattar beslut - och som vi tror att du delar.
Vad du kommer att göra
I uppdraget som Privatrådgivare under utbildning är du ofta kundens första kontakt och spelar därmed en viktig roll i att skapa positiva kundupplevelser, hjälpa kunderna planera inför framtiden och hitta affärsmöjligheter. Du ger förstklassig service, tips och råd kring bankens tjänster, produkter och kanaler.
Huvudsakliga ansvarsområden i denna roll:
Tillsammans med dina kollegor ansvara för att skapa hög tillgänglighet, tillit och kundnöjdhet, med fokus på att lösa kundens ärende direkt.
Ärendena är av såväl enklare som mer komplex karaktär och i takt med att våra kunders förväntansbild och våra arbetssätt förändras kommer rollen utvecklas över tid.
Med ett proaktivt arbetssätt fokusera på hitta sälj- och servicemöjligheter i kundsamtalet, och vid behov säkerställa att kunden får träffa Privat-, Premium-, Förmögenhets- eller Företagsrådgivare för att bidra till långsiktiga kundrelationer.
Utifrån kundernas behov aktivt se till att de erbjuds våra olika tjänster, produkter och kanaler.
Vem du är
Det här är rätt roll för dig som har ett genuint intresse för kundupplevelse och av att vinna kundernas förtroende och lojalitet. Att du är en lagspelare ser vi som otroligt viktigt då vi har en fantastisk vinnarkultur och där teamet jobbar nära varandra.
Din bakgrund och kompetens innefattar:
Har förmågan att sätta dig in i kundens situation, och har en naturlig fallenhet för att etablera kontakt i mötet med både kunder och kollegor.
Stimuleras av att arbeta resultatinriktat, där du på ett skickligt sätt kopplar samman kundens behov med våra produkter och tjänster.
Arbetar aktivt med att utveckla dina egna kompetenser och dela kunskap med kollegor, samt bidra till ett öppet och positivt klimat.
Du har gymnasieexamen och mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift.
Det skulle vara värdefullt om du även:
Det är meriterande om du är Swedsec-licensierad, har en akademisk utbildning och/eller har erfarenhet av ekonomisk rådgivning till privatpersoner sedan tidigare.
Vad vi erbjuder
Människor kommer hit när de vill komma någonstans. För somliga är det att ta sin karriär till nästa nivå. För andra är det att bryta ny mark inom sitt kompetensområde - med andra ord, du kommer alltid framåt hos oss.
Vår kultur främjar resultat och tillväxt, och vi erbjuder olika möjligheter att utvecklas och lära av duktiga kollegor med olika bakgrund i en levande arbetsmiljö.
Mångfald och inkludering är naturliga delar i vårt dagliga arbete. Vi vet att en inkluderande arbetsplats är hållbar. Vi tror verkligen på att våra olika bakgrunder, erfarenheter, egenskaper och personlighetsdrag gör oss starkare tillsammans. Varje dag strävar vi efter att hitta nya sätt att förbättra mångfald och inkludering inom vår gemenskap. Ett exempel på det är att vi har skrivit under European Diversity Charters i de länder där vi är verksamma för att visa vårt engagemang och engagera oss med andra för att fortsätta lära och bli bättre.
Om det här låter som du, tveka inte att höra av dig!
Nästa steg
Skicka in din ansökan senast 18/03/2026. För mer information är du välkommen att kontakta Martin Agronius via Martin.Agronius@nordea.se
. Notera att vi inte tar emot ansökningar genom mejl.
Rekryteringsprocessen består av följande steg:
Preliminärt CV-urval
Logik och personlighetstester
Intervju med rekryterande chef
Bakgrundskontroll
We enable dreams and aspirations for a greater good.
Vi bygger relationer. Vi sätter en personlig prägel på allt vi gör - när vi ger råd till våra kunder, samarbetar med kollegor eller möter kandidater som söker jobb hos oss.
Vi lär oss och utvecklas. Vi är stolta över att vara experter och tänka framåt. Vi använder vår expertis för att möta våra kunders behov, från det enklaste till det mest komplexa. Vi har ett tillväxttänk i vårt arbete som gör att vi kan fokusera på ett bredare perspektiv i våra dagliga utmaningar.
Vi leder förändring. Vi tar ansvar och är medvetna om konsekvenserna av våra beslut, både för våra kunder och för vårt lokala och globala samhälle. Med tanke på vårt ansvar gentemot nuvarande och framtida generationer har vi gjort hållbarhet till en integrerad del av vår affärsstrategi.
Vi är Nordea. Vi har en 200-årig historia av att stödja och öka de nordiska ekonomierna och våra värderingar är djupt rotade i dessa öppna, progressiva och samarbetsvilliga samhällen. Nordea är en av de största arbetsgivarna i Norden, Polen och Estland och hos oss har du utmärkta möjligheter att lära, utvecklas och ta dig framåt.
För facklig information, kontakta Finansförbundet på finansforbundet@nordea.se
eller SACO på saconordea@nordea.com
