Privatrådgivare till vårt kontor i Uppsala
2025-11-13
LF Uppsala
Vi söker en driven och affärsinriktat kollega med stort intresse för privatekonomi, finansbranschen och ett hjärta som brinner för kunden och det lokala samhället.
Som rådgivare jobbar du aktivt och proaktivt för att uppfylla våra löften inom bankaffären gentemot dina nya och befintliga kunder - våra ägare. Du blir en trygg punkt för dem genom livets skeenden. Din ambition är att leverera den bästa kundupplevelsen för våra privatkunder i Uppsala och ditt fokus finns i hela utbudet av våra tjänster kring sparande, lån, pension och försäkra.
Mer om jobbet
Tjänsten är tillsvidare med inledning som provanställning. Du hittar dina kollegor inom bank, försäkring och fastighetsförmedling inom räckhåll. Vi jobbar nära varandra, har kul tillsammans och gör många gemensamma affärer. Kundkontakten sker idag på plats på kontoret, via telefon eller i digitalt möte.
Hos oss får du möjlighet att sitta nära besluten och vara med och påverka den fortsatta utvecklingen av en kundnära verksamhet med stor bredd inom bank och försäkring. I dagsläget befinner vi oss på en förändringsresa där vi inte vet exakt hur framtiden kommer att se ut, men vi jobbar mot en gemensam framtidsvision. För att vi ska nå den behöver vi alla vara med och bidra - både i utvecklingen av oss själva som i utvecklingen av bolaget.
Satsar du på oss så satsar vi på dig. Vi vet att medarbetare som får utvecklas och växa mår bra och därför har vi en aktiv dialog om din fortsatta utveckling på kort och lång sikt. Vi vet också att hälsa är en förutsättning för bra prestation och hållbarhet över tid. Det kommer du att märka som medarbetare hos oss.
Vem är du?
Du blir en del av lösningen när livet förändras!
Eftersom vi ägs av våra kunder handlar en stor del av jobbet om att finnas där för dem när livet händer, med fokus på långsiktiga och hållbara relationer. LF Uppsalas värdeord är affärsmässighet, handlingskraft och engagemang och det är egenskaper som vi söker hos dig.
Vi söker dig som får energi av och tar initiativ till att göra affärer och har kundens, kollegornas och bolagets bästa för ögonen. Du har redan idag Swedseclicens för rådgivning och bolån samt erfarenhet från arbete på bank. Du kommunicerar privatekonomi på ett enkelt och pedagogiskt sätt i olika kanaler. Du är en lagspelare som gärna delar med dig av din energi, dina kunskaper och framgångsrecept till kollegor och med struktur, effektivitet och flexibilitet tar du ansvar för att åstadkomma goda resultat.
Som lokalt kundägt bolag vill vi möta Uppsalaborna på bästa sätt. Vi värdesätter de kvaliteter som en mångfald av människor tillför vår verksamhet. För att försöka vara så fördomsfria som möjligt i vår rekrytering använder vi tester i samband med ansökan. Vi genomför bakgrundskontroller på våra kandidater och alkohol- och drogtester kan förekomma.
Om LF Uppsala
Att jobba i ett företag med fler än 154 000 ägare är annorlunda. Det påverkar nästan allt vi gör. Vi måste till exempel vara extra bra på att förstå de verkliga behoven hos människor och företag som lever och verkar här.
Men vi kan också tänka mer långsiktigt för att bidra till hållbarheten i vårt län, på riktigt. Därför återinvesterar vi i initiativ och projekt som bidrar till ökad trygghet och välmående. Vi investerar också i lokala, hållbara, startupbolag som gör att näringslivet i vårt närområde blomstrar. På så vis skapar vi fler meningsfulla sammanhang och mer gemenskap för alla dem som bor och verkar här.
När du jobbar hos oss är du med och bidrar till allt detta.
Tillsammans skapar vi trygghet och förverkligar drömmar!
Mer information
Vill du veta mer om rollen och LF Uppsala kontaktar du gruppchef Mikaela Björklund på 018-68 56 45.
Facklig kontaktperson för Forena Gunnar Rydvall, 018-68 55 58
