Privatrådgivare till Fryksdalens Sparbank i Sysslebäck!
2025-11-08
Vill du arbeta på en bank med starkt samhällsengagemang och Sveriges nöjdaste kunder? Välkommen till en härlig arbetsplats där allas hjärtan klappar lite extra för Fryksdalen och Norra Klarälvdalen, vilket vi hoppas även ditt gör! Ansök tjänsten redan idag då urvalet kommer ske löpande.
OM TJÄNSTEN
Fryksdalens Sparbank är ingen vanlig bank. Det är en lokal och fristående sparbank och det finns inga aktieägare som kräver en del av bankens vinst - istället går den tillbaka till verksamhetsområdet. Det är den enda banken i världen med huvudkontor i Sunne och kontor i både Torsby och Sysslebäck. Nu välkomnar det lokala kontoret i Sysslebäck sin nästa kollega - här blir du en del av ett team där tydligt kundfokus och en positiv inställning till arbetsuppgifterna är grunden för det gemensamma arbetet.
Det genuina intresset för samhället och dess invånare genomsyras tydligt i bankens värdeord LEVA, som innebär att vara en engagerad lagspelare som tar ansvar för banken i bygden. Dina kommande kollegor brinner för att verka lokalt och att bidra till samhället.
Anställning inleds med en gedigen introduktion där du kommer få en helhetsbild av verksamheten och de verktyg du behöver för att utföra ditt arbete på bästa sätt. Du kommer succesivt ta dig an fler arbetsuppgifter, varvat med studier till Swedsec-licensiering, om du inte redan har licenserna sedan tidigare. Uppdraget inleds med en konsultanställning via oss på Academic Work, där ambitionen är att du efter sex månader kommer bli erbjuden en direktanställning hos Fryksdalens Sparbank, förutsatt att alla parter är nöjda med samarbetet.
Du erbjuds
• En möjlighet att ge tillbaka och bidra till det lokala samhällsengagemanget - detta görs bland annat via sponsring, projektinsatser och engagemang inom skola, samhälle och näringsliv
• Ett stimulerande arbete i en verksamhet med korta beslutsvägar och stor påverkansmöjlighet
• Utvecklingsmöjligheter och betalda utbildningar på arbetstid
Dina arbetsuppgifter
• Rådgivning inom bankens huvudsakliga arbetsområden, så som lån, sparande, placeringar, pension och försäkring
• Identifiera behov, utmaningar och möjligheter i kundens ekonomi och hantera kundernas frågor
• Vara en representant för banken och verka för bankens bästa
VI SÖKER DIG SOM
Stor vikt kommer läggas på dina personliga egenskaper och för att lyckas i rollen tror vi att du är en respektfull, social och ordningsam person och har ett ansvarstagande förhållningssätt i ditt arbete. Du inger förtroende i mötet med andra och har lätt för att skapa goda relationer. Du kommer vara en viktig ambassadör för banken och vi söker därför dig som med engagemang och professionalism vill bidra till att stärka det lokala förtroende och närvaron i bygden. Vidare söker vi dig som
• Har en avslutad gymnasieutbildning
• Vill arbeta i en serviceinriktad roll
• Har goda kunskaper i det svenska språket i både tal och skrift då tjänsten innefattar mycket kommunikation både muntligt och skriftligt
• Innehar B-körkort
Det är meriterande om du har
• Har erfarenhet av att arbeta med ekonomi och administration
• Innehar Swedsecs bolåne- och rådgivarlicens
Övrig information
• Start: Omgående
• Omfattning: Heltid, 38,5 timmar i veckan
• Placering: Sysslebäck, om du ansöker från en annan ort ser vi gärna att du i din ansökan beskriver hur du planerar din pendling till arbetsplatsen
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
Rekryteringsprocessen
• Steg 1: Inledande tester + telefonintervju med Academic Work
• Steg 2: Intervju med Academic Work
• Steg 3: Intervju med Fryksdalens Sparbank
• Steg 4: Referenstagning Academic Work
• Steg 5: Avtalsskrivning
Observera: Tjänsten kräver uppvisande av belastningsregister och kreditupplysning.
Läs med om Fryksdalens Sparbank och hur de presenterar sig som arbetsgivare! Varaktighet, arbetstid, etc.
