Privatrådgivare på en kundnära sparbank
Virserums Sparbank / Bankjobb / Hultsfred Visa alla bankjobb i Hultsfred
2026-02-11
, Vimmerby
, Högsby
, Ydre
, Oskarshamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Virserums Sparbank i Hultsfred
Det är glädjande att fler och fler önskar bli kund i vår bank. Därför söker vi nu en privatrådgivare som kommer att ingå i ett team tillsammans med våra 3 erfarna privatrådgivare.
Trivs du med att träffa och vägleda kunden till en bra och trygg privatekonomi?
Har du ett äkta intresse för affärer, bästa service och individuella lösningar i samråd med kunden?
Känner du att du passar väl in i vår beskrivning och är redo att hantera det som krävs i rollen - då kan du vara den vi söker. Kanske arbetar du redan som privatrådgivare eller har likvärdig arbetslivserfarenhet.
Jobbet innebär att du
arbetar huvudsakligen med finansiell rådgivning för privatkunder i bokat möte på kontor, via telefon eller i videomöte
är bankens ansikte utåt och har en hög servicekänsla i både bokat och spontant kundbemötande
arbetar med privatkundens hela affär (spara, låna, försäkring, pension)
ansvarar för att utveckla affären i egen kundportfölj och söker aktivt nya kunder
håller dig uppdaterad om omvärlden, marknadsutveckling och övriga förhållanden som kan påverka dina kunder och vidta eventuella aktiviteter
skapar nätverk med specialister och samarbetspartners för att på bästa möjliga sätt stödja kundens hela affär
deltar i externa kund- och marknadsevent när så är aktuellt
Om dig
Du ser en välkomnande, personlig kundkontakt som en naturlig ingång för affären.
Du trivs med att möta kunden på kundens vis: stötta i den digitala resan och samtidigt finnas till hands på kontoret när kunden behöver det.
Du är social, utåtriktad och har lätt för att skapa förtroende hos såväl kunder som kollegor. Du tvekar inte att "hugga i" där det behövs inom arbetslaget.
Du vill vara en viktig och närvarande affärspartner till våra kunder. Du är resultatfokuserad och gillar att göra affärer.
Du arbetar strukturerat och navigerar rätt inom regelverk, ordning och reda.
Krav
Tjänsten förutsätter att du har Swedsec-licens för såväl rådgivare som bolån.
För att lyckas behöver du ha hög kompetens och drivkraft i att bära kundens totala affär med god affärsmannaskap.
Starkt meriterande
Lämplig teoretisk bakgrund samt bred bankerfarenhet.
Många av våra privatkunder är även skogsägare, därför är det ett plus om du har erfarenhet från rådgivning till denna kundgrupp
Som medarbetare hos oss får du
delaktighet och insyn i bankens alla delar
bli del av ett glatt gäng som arbetar nära och för varandra - för kundernas bästa
korta beslutsvägar
tillgång till vårt nätverk med landets 55 Sparbanker och Swedbank
För ytterligare information om tjänsten som privatrådgivare är du välkommen att kontakta
VD Gunnel Olsson Örbäck, 0495-311 15, gunnel.olsson-orback@virserumssparbank.se
Facklig kontaktperson för Finansförbundet: Helena Ljungberg, 0495-311 09, helena.ljungberg@virserumssparbank.se
Välkommen med din ansökan senast fredagen den 6 mars 2026. Skicka din ansökan tillsammans med CV till: gunnel.olsson-orback@virserumssparbank.se
Virserums Sparbank verkar lokalt i södra delen av Hultsfreds kommun samt till viss del i de nära angränsande kommunerna Uppvidinge och Vetlanda.
Bankens marknad kan beskrivas som en bygd med många skog- och lantbruksföretag, mycket småföretagande och en välmående privatmarknad.
Virserums Sparbank har ett kontor - i Virserum. Vi är totalt 11 st medarbetare fördelat på 9 st medarbetare i direkt kundarbete och 2 st medarbetare inom ekonomifunktion. Därtill samarbetar vi med andra sparbanker kring gemensamma resurser inom riskkontrollfunktion, compliancefunktion mm.
Total affärsvolym uppgår till cirka 4,3 miljarder kronor och vi är därmed bland de minsta bankerna i Sverige men med en mycket stark lokal marknadsposition. Banken är bland de bäst kapitaliserade bankerna i Sverige och har i kundnöjdhetsmätning under flera år varit bland de banker med högst kundnöjdhet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-06
E-post: gunnel.olsson-orback@virserumssparbank.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Privatrådgivare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Virserums Sparbank
(org.nr 533200-5247)
Storgatan 8 (visa karta
)
570 80 VIRSERUM Arbetsplats
Virserum Sparbank Jobbnummer
9737663