Privatrådgivare med fokus på bolån till SEB Telefonbank
Arbetsbeskrivning I rollen som Privatrådgivare med fokus bolån blir du en viktig del av teamet och arbetar med kundens hela bolåneresa - från ansökan och kreditbedömning till upplägg av lån samt löpande hantering av befintliga bolån. Du möter även kunder som kontaktar banken med frågor eller förändrade behov.
Som rådgivare säkerställer du att kundens hela privatekonomi tas om hand, antingen genom egen rådgivning eller genom att boka vidare möten med kollegor. Kundmöten sker på distans, huvudsakligen via telefon men även genom videomöten och skriftliga kanaler. Rollen ställer krav på god kreditkunskap och ett affärsmässigt arbetssätt.
Tjänsten är på heltid och arbetstiderna är förlagda mellan 07.45-18.15, med möjlighet att önska schema. Arbetet utförs på plats på SEB:s kontor i Solna (Arenastaden). Start för tjänsten är 11:e augusti.
Kvalifikationer och egenskaper Vi söker dig som har ett stort engagemang för att skapa värde för kunder och bygga långsiktiga relationer. Du är nyfiken, lösningsorienterad och samarbetsvillig samt ser långsiktigt på din utveckling inom SEB.
För att bli aktuell i rollen ser vi att du:
Har erfarenhet av rådgivning och försäljning, gärna inom bank eller finans
Har förmåga att identifiera och förstå kundens behov
Är kommunikativ, lyhörd och affärsdriven
Har god kreditkunskap
Trivs i en roll där du driver affär och relation i nära dialog med kunder
Det är meriterande om du:
Innehar Swedsec rådgivarlicens, bolånelicens samt Intygande om Lämplighet för försäkringsdistribution
Om SEB SEB är en ledande nordeuropeisk finansiell koncern med internationellt perspektiv. Vi tillhandahåller finansiella tjänster för företag, institutioner och privatkunder. Vi vill bidra till hållbar tillväxt och göra skillnad för våra kunder, aktieägare, medarbetare och samhället i stort. Genom vår expertis och höga servicenivå skapar vi möjligheter för våra kunder att fatta välgrundade beslut så att de kan förverkliga sina affärsambitioner och mål. Nu och för framtiden.
Välkommen till vår inkluderande kultur där våra gemensamma värderingar inspirerar och lyfter vårt team. Vi värdesätter mångfald och strävar efter att alla medarbetare ska känna sig sedda, hörda och uppskattade.
Läs mer om hur det är att jobba på SEB här: www.sebgroup.com/career
Information kring rekryteringsprocessen När du söker tjänsten ber vi dig svara på ett antal frågor och det är viktigt att du svarar på dessa utifrån bästa förmåga. Observera att alla ansökningar ska skickas via annonsen, då vi inte tar emot ansökningar per mejl. Vi tillämpar personlighets och logiktester i rekryteringen.
Som en del av rekryteringsprocessen genomförs bakgrundskontroller både av oss och av SEB. Du kommer även att bli ombedd att visa ett utdrag från belastningsregistret.
Frågor och kontakt Vi väljer ut kandidater löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, vänta därför inte med att ansöka. I den här rekryteringen samarbetar SEB med Amendo.
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta någon av våra Talent Acquisition Managers Mathilda Carlbom på mathilda.carlbom@amendo.se
eller Jenny Nenne Slättenhäll på jenny.slattenhall@amendo.se
. Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-10-24
