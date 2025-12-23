Privatrådgivare Lending & Advisory Branches i Vetlanda
Har du en passion för privatrådgivning och försäljning? Är du en positiv och driven person som vill träffa kunder i det bokade mötet? Då är detta rätt tjänst för dig.
Hos oss på Swedbank har du en möjlighet att:
Möta våra prioriterade kunder i det bokade mötet via teams, fysiskt eller via telefon.
Få en gemenskap med kollegor där vi tillsammans får varandra att växa.
Ge finansiell rådgivning utifrån ett helhetsperspektiv med ett starkt varumärke.
Utvecklas i din roll som rådgivare tillsammans med dina kollegor som arbetar med samma uppgifter.
Bidra till ökad kundnöjdhet genom att hitta kundernas behov och vara proaktiv med lösningar.
Arbeta med prospektering av nya kunder i samarbete med Fastighetsbyrån.
I denna roll behöver du:
Trivas med ett högt tempo och en vilja att driva affären framåt.
Jobba proaktivt och alltid ligga steget före.
Ha ett bra självledarskap och vara strukturerad.
Vara nyfiken och våga testa nya saker och verktyg.
Swedsec Rådgivar- och Bolånelicens, gärna även Försäkringsdistributionsrätt Liv Privat.
Hos oss kan du uppleva:
Personlig och professionell utveckling genom självledarskap och kontinuerlig utveckling.
Meningsfullt arbete som positivt påverkar vår arbetsplats, våra kunder och samhället.
En öppen och samarbetsinriktad kultur som uppmuntrar tvärfunktionellt teamarbete och erbjuder nätverksmöjligheter.
En stöttande och inkluderande miljö som främjar en balanserad och hållbar arbetslivssituation, med flexibla arbetsförhållanden när det passar rollen.
Förmåner såsom vårt erbjudanden för bankprodukter för anställda, tjänstepensionsplan, aktiebaserade belöningsprogram Eken, och frivillig gruppförsäkring.
"Bli en del av vårt team och...
och ta nästa steg i din rådgivarkarriär. Du kommer tillsammans med dina kollegor ansvara för det bokade mötet och ge helhetsrådgivning till våra prioriterade kunder.
Nu söker vi privatrådgivare till kontoret i Vetlanda. Här möts du av erfarna kollegor med bred kompetens. Jag förväntar mig att du är öppen, enkel och omtänksam samt med ett stort driv av att skapa mervärde för våra kunder. Jag söker dig som bidrar med positiv energi till Teamet, att du har en vilja att göra affärer samt ett stort självledarskap. Du är Swedbanks ansikte utåt och kommer utgöra en viktig del i vårt team!" Marina Sallo, din framtida chef
Vi ser fram emot din ansökan senast den 2026-01-12.
Placeringsort: Vetlanda
Rekryterande chef: Marina Sallo
Vänligen observera att rekryteringsarbetet kan ta lite längre tid än normalt på grund av julledighet.
Swedbank är en inkluderande arbetsgivare och diskriminerar ingen utifrån kön, ålder, sexuell läggning eller sexuell identitet, etnicitet, religion eller funktionsnedsättning - alla är välkomna. Så ansöker du
