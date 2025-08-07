Privat Vårdbolag söker Läkare för extra-jobb i Göteborg!
Vill du vara med och jobba extra för ett spännande företag?
MobilaDoktorn erbjuder för hembesök av läkare. Besöken bokas i MobilaDoktorn appen, manuellt via kundtjänsten, eller per telefon.
Våra kunder är företag, privatpersoner, hotell, försäkringsbolag mm. Du erhåller utrustning från oss, för att utföra enklare hembesök.
Tjänsten är helt privat finansierad.
Vi söker:
Läkare för timanställning alternativt som konsult, för att utföra hembesök hos patienter som beställer läkare via MobilaDoktorn- app.
Om dig
Vi vill att du som söker är leg. Läkare alt. Specialistläkare, gärna med erfarenhet från primärvård, hembesök och akutvård.
Du ska
• inneha B-körkort
• kunna uttrycka dig väl mycket väl i tal och skrift på svenska och engelska
• vara flexibel och stresstålig
Anställningsvillkor och tillträde
Vi erbjuder bra lön/arvode. Perfekt extra- jobb på helger och kvällar.
För mer info och ansökan:
MobilaDoktorn / Nurse o Doctor House/ Kaarina Hatakka: kaarina@nursehouse.se
, asa@nursehouse.se
Tel. 08-767 00 00 https://mobiladoktorn.se/
Nurse & Doctor House är ett tryggt och säkert bemanningsföretag för vårdpersonal och vårdenheter, där ingår också Nurse House Consulting. Vi har lång erfarenhet av att tillsätta rätt person på rätt plats. Vi hjälper er gärna med era personalbehov. Vi är baserade i Stockholm men arbetar med personal och arbetsgivare över hela landet. Ersättning
