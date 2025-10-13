Prisma Security Söker Väktare För Områdesbil/rondering
Om PRISMA Security
PRISMA Security är ett av Polismyndigheten och Länsstyrelsen auktoriserat bevakningsföretag med säte i Stockholm.
Vi har funnits sedan 2013 och har under åren sysslat med ordningshållning, bevakning och samordnande funktioner i såväl små som i stora sammanhang.
Nu växer vi och söker därmed Väktare för bevakning och rondering nattetid.
Vår vision är att skapa trygghet och tillföra ett mervärde i samhället kopplat till vår värdegrund, höga moral och vår uppförandekod.
Det gör att vi kan leverera säkerhetstjänster av väldigt hög standard.
Din roll
Som anställd Väktare hos PRISMA Security förväntas du med din närvaro kunna skapa trygghet ute hos våra kunder genom att vara tillgänglig för kunden, erbjuda en hög grad av service och säkerhet.
Därefter har du uppgiften att skydda egendom och byggnader mot brand, stöld, sabotage och skador genom din aktiva och vaksamma närvaro kopplat till arbetet stationär bevakning och rondering.
Vanligtvis är det du som sköter larmanläggningarna och rapporterar in till närmaste chef.
Vi lägger väldigt stor vikt vid personlig lämplighet och ser att du uppfyller nedanstående grundkrav:
Vi tror att du är en serviceinriktad, lugn och organiserad person som kan hantera stress.
Du är intresserad av teknik och har lätt för att förstå instruktioner.
Du är självständig, men jobbar också bra i team.
Att ta ansvar kommer naturligt för dig - du är helt enkelt en ärlig, hjälpsam och uppmärksam person som får människor omkring dig att känna sig trygga.
Vilka krav ställer tjänsten?
Körkort för personbil
För anställning inom PRISMA Security krävs det att du blir godkänd av Länsstyrelsen för anställning i auktoriserat bevakningsföretag.
Vi erbjuder dig
Att få göra skillnad för människor och samhället
Ett varierande arbete med goda utvecklingsmöjligheter
Engagerade och stöttande ledare och kollegor
Chansen att arbeta i ett samhällsviktigt företag med människor i fokusPubliceringsdatum2025-10-13Övrig information
Arbetstider:
Kväll & Nattetid.
Tjänsten är till största del bilburen och ställer därför krav på god körvana.
Vid utvärdering av sökande till tjänsten kommer urvalstester att användas.
Urval sker löpande.
Meriterande om du har arbetat inom den offentliga säkerhetssektorn (Polisen, Tullen, Kriminalvården, Försvarsmakten) eller som väktare med flera års erfarenhet med uppgifter så som stationär bevakning, rondering, larmutryckning.
Skriv tydligt i meddelande fältet: VARBERG
Välkommen med din ansökan.
