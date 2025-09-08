Prisma Security Söker Väktare För Bevakning Vid Ambassad
Prisma Security AB / Väktarjobb / Stockholm Visa alla väktarjobb i Stockholm
2025-09-08
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Prisma Security AB i Stockholm
, Uppsala
, Nacka
, Göteborg
, Varberg
eller i hela Sverige
Om PRISMA Security
PRISMA Security är ett av Polismyndigheten och Länsstyrelsen auktoriserat bevakningsföretag med säte i Stockholm.
Vi har funnits sedan 2013 och har under åren sysslat med ordningshållning, bevakning och samordnande funktioner i såväl små som i stora sammanhang.
Nu växer vi och söker därmed Väktare för bevakning ambassad.
Vår vision är att skapa trygghet och tillföra ett mervärde i samhället kopplat till vår värdegrund, höga moral och vår uppförandekod.
Det gör att vi kan leverera säkerhetstjänster av väldigt hög standard.
Din roll
Som anställd Väktare hos PRISMA Security förväntas du med din närvaro kunna skapa trygghet ute hos våra kunder genom att vara tillgänglig för kunden, erbjuda en hög grad av service och säkerhet.
Därefter har du uppgiften att skydda egendom och byggnader mot brand, stöld, sabotage och skador genom din aktiva och vaksamma närvaro kopplat till arbetet stationär bevakning och rondering.
Vanligtvis är det du som sköter larmanläggningarna och rapporterar in till närmaste chef.
Vi lägger väldigt stor vikt vid personlig lämplighet och ser att du uppfyller nedanstående grundkrav:
Vi tror att du är en serviceinriktad, lugn och organiserad person som kan hantera stress.
Du är intresserad av teknik och har lätt för att förstå instruktioner.
Du är självständig, men jobbar också bra i team.
Att ta ansvar kommer naturligt för dig - du är helt enkelt en ärlig, hjälpsam och uppmärksam person som får människor omkring dig att känna sig trygga.
Vilka krav ställer tjänsten?
Du behöver ha gymnasieutbildning med godkänt resultat i svenska och engelska.
För anställning inom PRISMA Security krävs det att du blir godkänd av Länsstyrelsen för anställning i auktoriserat bevakningsföretag.
Vi erbjuder dig
Att få göra skillnad för människor och samhället
Ett varierande arbete med goda utvecklingsmöjligheter
Engagerade och stöttande ledare och kollegor
Chansen att arbeta i ett samhällsviktigt företag med människor i fokusPubliceringsdatum2025-09-08Övrig information
Vid utvärdering av sökande till tjänsten kommer urvalstester att användas.
Urval sker löpande.
Meriterande om du har arbetat inom den offentliga säkerhetssektorn (Polisen, Tullen, Kriminalvården, Försvarsmakten) eller som väktare med flera års erfarenhet med uppgifter så som stationär bevakning, rondering, larmutryckning , reception, ambassad bevakning.
Välkommen med din ansökan.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Använd länk ovan, vi kommer att återkoppla så snart vi kan. Arbetsgivare Prisma Security AB
(org.nr 556938-5692), http://www.prismasecurity.se
111 52 STOCKHOLM Arbetsplats
Prisma Security Jobbnummer
9496188