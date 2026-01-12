Prisma Security Söker Ordningsvakter Till Event & Evenemangsenheten
Om PRISMA Security
PRISMA Security är ett av Polismyndigheten och Länsstyrelsen auktoriserat bevakningsföretag med säte i Stockholm.
Vi har funnits sedan 2013 och har under åren sysslat med ordningshållning, bevakning och samordnande funktioner i såväl små som i stora sammanhang.
Vi söker löpande efter Ordningsvakter till vår Event & Evenemangsenhet för verksamhet året runt, främst kvällar & nätter.
Vår vision är att skapa trygghet och tillföra ett mervärde i samhället kopplat till vår värdegrund, höga moral och vår uppförandekod.
Det gör att vi kan leverera säkerhetstjänster av väldigt hög standard.
Din roll
Som anställd Ordningsvakt hos PRISMA Security förväntas du med din närvaro kunna skapa trygghet och medverka till att upprätthålla den allmänna ordningen vid Evenemang.
Vi lägger väldigt stor vikt vid personlig lämplighet och ser att du uppfyller nedanstående grundkrav:
Att du har god social kompetens och viljan av att hjälpa medmänniskor i behov av stöd.
Vi tror att du är en serviceinriktad, lugn och organiserad person som kan hantera stress.
Du är självständig, men jobbar också bra i team.
Att ta ansvar kommer naturligt för dig - du är helt enkelt en ärlig, hjälpsam och uppmärksam person som får människor omkring dig att känna sig trygga.
Vilka krav ställer tjänsten?
Du behöver ha gymnasieutbildning med godkänt resultat i svenska och engelska.
För anställning inom PRISMA Security krävs det att du blir godkänd av Länsstyrelsen för anställning i auktoriserat bevakningsföretag.
Vi erbjuder dig
Att få göra skillnad för människor och samhället
Ett varierande arbete med goda utvecklingsmöjligheter
Engagerade och stöttande ledare och kollegor
Chansen att arbeta i ett samhällsviktigt företag med människor i fokus
Lön & ersättning enligt kollektivavtal samt tillägg för resa, parkering, tillägg för gruppchef, stf gruppchef samt individuella anspråk.Övrig information
Urval sker löpande.
Meriterande om du har arbetat vid Evenemang tidigare.
Välkommen med din ansökan.
Sista dag att ansöka är 2026-02-11
E-post: rekrytering@prismasecurity.se Arbetsgivarens referens
