Pris- och fakturaavvikelsespeci till ett av Sveriges största e-handelsbolag

Vill du vara med på resan hos ett av Nordens ledande e-handelsföretag? Vår kund är i en spännande transformationsfas och söker nu dig med erfarenhet av fakturahantering till sitt kategoriteam. Välkommen med din ansökan!
OM TJÄNSTEN
Vår kund är en del av Bonnier Group och Nordens största nätbokhandel. Just nu genomgår de en större transformation där de uppdaterar systemplattformen och ställer om till en mer värde- och datadriven inköpsorganisation. I samband med detta söker vi en Pris- och fakturaavvikelsespecialist till Category & offering-teamet som idag består av ca 12 kollegor. Du kommer att jobba tillsammans med kunniga och engagerade kollegor med stor passion för e-handel och affärsutveckling.
Teamet är ett hjälpsamt, kommunikativt och prestigelös grupp som värdesätter öppenhet och en positiv attityd. Du kommer få stöttning av erfarna och kunniga kollegor under onboarding och löpande. Din närmsta rapporterade chef kommer vara Chief category and offering.
Du erbjuds ett utvecklande uppdrag och en företagskultur som osar samhällsengagemang. Man värnar och hållbarhet och yttrandefriheten i Sverige! Om alla parter är nöjda med samarbetet finns det mycket goda chanser till förläning och den långsiktiga planen är en permanent anställning hos vår kund.
Dina arbetsuppgifter
I denna roll har du en central funktion i att säkerställa ett smidigt, korrekt och effektivt faktura- och ERP-flöde. Du arbetar proaktivt med att identifiera, analysera och lösa avvikelser kopplade till fakturor, artiklar, priser och orderrader. Rollen innebär ett nära samarbete med både interna funktioner och externa partners, där du bidrar till förbättrade arbetssätt, initiera systemjusteringar, bidra till högre kvalitet i masterdata och mer tillförlitliga leverans- och logistikflöden. Genom uppföljning, problemlösning och kontinuerlig utveckling av processer skapar du tydligt affärsvärde och stabilitet i den dagliga verksamheten.
• Hantering och utredning av fakturaavvikelser i leverantörsreskontra
• IIdentifiera och åtgärda avvikelser kopplade till pris, artikelkoppling, status och orderrader
• Uppföljning av fakturahantering och avvikelser genom KPI:er tillsammans med process ägare
• Attestering och godkännande av fakturor
• Felsöka och åtgärda avvikelser i fakturaprocessen tillsammans med interna (ekonomi, Inleveranskvalite och quality manger) och externa team
• Löpande arbete med masterdata och artikelregister och säkerställa korrekt klassificering av artiklar, priser och rabatter
VI SÖKER DIG SOM
• Har mycket goda kunskaper i svenska och engelska, såväl i tal som i skrift
• Har en avslutad gymnasieexamen eller YH-utbildning inom ekonomi
• Har relevant arbetslivserfarenhet av ekonomi och administrativt arbete
• God system- och datavana
Det är meriterande om du har
• Mycket goda kunskaper i Finska och/eller Norska
• En eftergymnasial utbildning inom inköp
• Arbetat i liknande roll tidigare och har mycket goda kunskaper
• Kunskap i ERP-system, specifikt M3
Kunskap kan erhållas genom utbildning, erfarenhet eller att vara självlärd.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Stresstolerant
• Social
• Ordningsam
• Ansvarstagande
• Intellektuellt nyfiken
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
Sista dag att ansöka är 2026-03-19
