Prio Care BUP Ljungby söker socionom/kurator
Är du socionom/kurator och vill jobba på en arbetsplats där dina idéer räknas, teamkänslan är stark och barnens bästa alltid står i centrum? Då har du hittat rätt! Prio Care växer och öppnar en ny barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning i Ljungby i januari 2026. Verksamheten drivs på uppdrag av Region Kronoberg och erbjuder barn- och ungdomspsykiatrisk specialistvård inom ramen för vårdval BUP.
Vi söker nu en legitimerad socionom/kurator med minimum grundläggande psykoterapiutbildning (steg 1) som vill vara med och skapa Kronobergs bästa BUP-mottagning tillsammans med oss!
Om jobbet
Hos oss får du göra det du gör bäst: möta barn och ungdomar som behöver stöd, hjälpa familjer att hitta verktyg och vara en del av ett engagerat team som tror på utveckling och hopp. Vi jobbar nära varandra och delar både kunskap och skratt - för vi vet att en bra arbetsmiljö smittar av sig på våra patienter.
Tjänsten avser en tillsvidareanställning på heltid, med tillträde i januari 2026 eller enligt överenskommelse.
Din vardag hos oss kan innehålla:
• Psykoterapeutisk behandling
• Göra bedömningar om behandlingsinsatser
• Stöd till familjer och föräldrar, individuellt eller i grupp
• Samarbete med sjuksköterskor, läkare och psykologer
• Utrymme för egna idéer och initiativ
Vi tänker att du är:
Legitimerad socionom/kurator (och gärna med inriktning KBT)
En trygg person som möter barn och unga med värme och professionalitet
Strukturerad, effektiv och ansvarstagande
Någon som gillar att jobba både självständigt och i team
Nyfiken, engagerad och som vill bidra till att utveckla vår mottagning
Vad du får hos oss:
• Konkurrenskraftig lön och fina förmåner
• Flexibilitet och balans mellan jobb och fritid
• Handledning och möjlighet till vidareutbildning
• En liten mottagning med stora ambitioner och korta beslutsvägar
• Kollegor som peppar, stöttar och har kul på vägen
Anställningsvillkor
• Omfattning: Heltid (deltid kan diskuteras)
• Anställningsform: Tillsvidare
Tillträde: januari 2026 eller enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 3 oktober 2025.
Är du vår nya kollega? Ansök redan idag! Vi intervjuar löpande.
CV och personligt brev bifogas ansökan.
Vi tillämpar registerkontroll av belastningsregister.
