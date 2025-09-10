Prio Care BUP Ljungby söker Leg. Sjuksköterska
Sjuksköterskejobb / Ljungby
2025-09-10
Dina arbetsuppgifter
Prio Care växer och öppnar en ny barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning i Ljungby i januari 2026. Verksamheten drivs på uppdrag av Region Kronoberg och erbjuder barn- och ungdomspsykiatrisk specialistvård inom ramen för vårdval BUP.
Vi söker nu en legitimerad sjuksköterska, gärna med specialistutbildning inom psykiatri, som vill vara med och skapa Kronobergs bästa BUP-mottagning tillsammans med oss!
Hos oss blir du en del av ett engagerat team bestående av psykologer, läkare, behandlare och arbetsterapeut m.fl. Tillsammans arbetar vi för att erbjuda evidensbaserad vård av hög kvalitet, alltid med barnets och familjens bästa i fokus.
Tjänsten avser en tillsvidareanställning på heltid, med tillträde i januari 2026 eller enligt överenskommelse.Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss är arbetsuppgifterna i huvudsak:
• medicinuppföljningar
• psykoedukativa insatser till barn och föräldrar
• telefonrådgivning
• bedömningar av vårdinsatser
• samverkansmöten med exempelvis skola och socialtjänst
Rollen innebär en kombination av självständigt arbete och nära samarbete i team.Kvalifikationer
Vi söker dig som är:
• Legitimerad sjuksköterska
• Gärna med specialistutbildning i psykiatri
• Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av barn- och ungdomspsykiatri
• Tidigare arbete inom psykiatrisk vårdDina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen tror vi att du har följande egenskaper:
• Empatisk och trygg i din yrkesroll
• God samarbetsförmåga och prestigelös inställning
• Strukturerad, effektiv och ansvarstagande
• Flexibel och lösningsorienterad
Vi erbjuder dig
Hos oss får du en arbetsplats där arbetsglädje, kvalitet och omtanke går hand i hand. Vi erbjuder bland annat:
• Individuell lönesättning och kollektivavtal
• Tjänstepension och friskvårdsbidrag
• Handledning och kollegialt stöd
• Flexibla arbetstider och möjlighet till viss distansarbete
• En kvalitetsfokuserad organisation med snabba beslutsvägar
• En inkluderande kultur med stort inflytande för medarbetarna
Om Prio Care
Prio Jönköping AB öppnade år 2022 mottagningen Prio Care i centrala Jönköping. Prio Care utför neuropsykiatriska utredningar och psykologisk-och medicinsk behandling samt erbjuder även handledning och föreläsningar inom specifika områden.
Vi strävar alltid efter hög kvalitet, kontinuitet och långsiktighet i våra uppdrag. Våra värdeord är kvalitet, bemötande och respekt som genomsyrar hela verksamheten. Fokus ligger på hög kvalitet och ett gott samarbete med våra uppdragsgivare, patienter, vårdnadshavare och anhöriga till patienter. Vår vision är att skapa en modern, kvalitetsdriven och trygg vård där patienter, familjer och medarbetare känner delaktighet och engagemang.
Anställningsvillkor
• Omfattning: Heltid (deltid kan diskuteras)
• Anställningsform: Tillsvidare
• Tillträde: Januari 2026 eller enligt överenskommelseSå ansöker du
Sista dag att ansöka är 28 september 2025.
Urval och intervjuer sker löpande, varmt välkommen att skicka in din ansökan redan idag.
Vi undanber oss vänligt men bestämt kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
E-post: info@priocare.se
Prio Care BUP Ljungby Kontakt
Verksamhetschef
Amanda Holm 0723176517 Jobbnummer
