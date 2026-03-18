Prio Care BUP Ljungby söker leg. psykolog
2026-03-18
Vill du vara med och skapa något riktigt bra?
Är du psykolog och söker en arbetsplats där dina idéer tas på allvar, där teamkänslan är stark och där barnens bästa alltid står i fokus? Då kan det här vara din nästa arbetsplats.
Prio Care öppnade i januari 2026 en ny barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning i centrala Ljungby på uppdrag av Region Kronoberg. Nu söker vi dig som vill vara med och bygga upp en en femstjärnig BUP-mottagning.
Om rollen
Hos oss får du göra det du brinner för på riktigt: möta barn och unga, skapa förändring och ge familjer verktyg för en bättre vardag.
Vi tror på kraften i ett gott samarbete - här delar vi kunskap, stöttar varandra och har roligt tillsammans. För vi vet att när vi mår bra på jobbet, gör vi också ett bättre jobb för våra patienter.
Tjänsten avser främst heltid, med start omgående eller enligt överenskommelse.
Din vardag hos oss
Du kommer bland annat att arbeta med:
Psykologiska bedömningar och utredningar
Samtal och behandlingar - individuellt och i grupp
Stöd till familjer och föräldrar
Nära samarbete med kollegor som sjuksköterskor, läkare och kuratorer
Att bidra med idéer och utveckla verksamheten tillsammans med teamet
Vem är du?
Vi söker dig som:
Är legitimerad psykolog (gärna med erfarenhet av BUP eller psykiatri)
Har ett varmt och professionellt bemötande av barn och unga
Är strukturerad, ansvarstagande och trygg i din roll
Trivs både med självständigt arbete och teamarbete
Är nyfiken, engagerad och vill vara med och påverka
Det här får du hos oss
Konkurrenskraftig lön och attraktiva förmåner
Flexibilitet och god balans mellan arbete och fritid
Handledning och möjlighet till vidareutbildning
En mindre mottagning med stora ambitioner och korta beslutsvägar
Ett team som stöttar, peppar och firar framgångar tillsammans
Anställningsvillkor
Omfattning: heltid (deltid kan diskuteras)
Anställningsform: tillsvidare
Tillträde: omgående eller enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 3 april 2026
Vi rekryterar löpande så vänta inte med din ansökan.
Skicka in CV och personligt brev redan idag.
Vi tillämpar registerkontroll av belastningsregister.
Vi undanber oss vänligen kontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt annonsförsäljare.
Känns det här som rätt plats för dig? Då hoppas vi verkligen att du vill bli en del av vårt team!
Sista dag att ansöka är 2026-04-03
E-post: info@priocare.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Prio Jönköping AB
(org.nr 559289-5402), http://www.priocare.se
Smedjegatan 3 (visa karta
)
341 43 LJUNGBY Arbetsplats
