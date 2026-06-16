Principal Ciso Consultant Till Mnemonic, Stockholm
Level Recruitment AB / Datajobb / Sundbyberg Visa alla datajobb i Sundbyberg
2026-06-16
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Level Recruitment AB i Sundbyberg
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
eller i hela Sverige
mnemonic responds to the Nordic region's most serious cyberattacks. We work side by side with Europe's most important organisations and critical infrastructure to protect them from the cyberattacks they see today, and what they can expect to see tomorrow.
At more than 450 employees in the nordics, we are amongst the largest pure play security companies in Europe, and continue to grow rapidly in Sweden and internationally. In addition, we are continually ranked by Great Place to Work as one of Europe's top workplaces.
Vill du ta en roll där du inte bara arbetar med informations- och cybersäkerhet – utan också påverkar hur organisationer prioriterar, styr och investerar i säkerhet på ledningsnivå? mnemonic söker nu en Principal CISO Consultant som vill kombinera strategisk rådgivning med ett tydligt ansvar för kund, affär och utveckling.
Det här är en roll för dig som ser GRC som en affärskritisk funktion och som vill arbeta i komplexa uppdrag där säkerhet, verksamhet och teknik möts.Publiceringsdatum2026-06-16Om tjänsten
mnemonic är ett etablerat och växande europeiskt cybersäkerhetsbolag som arbetar med några av samhällets och näringslivets mest verksamhetskritiska miljöer. Bolaget är särskilt erkända för sina SOC‐ och MDR‐tjänster och har en stark position i komplexa säkerhetsmiljöer.
Som Principal CISO Consultant har du en central roll i leveransen av strategisk rådgivning inom Governance, Risk & Compliance (GRC). Du arbetar nära kunder på ledningsnivå och agerar rådgivare i frågor som rör styrning, risk, investeringar och säkerhetsstrategi. Rollen innebär ett helhetsansvar – från analys och rådgivning till genomförande och vidareutveckling – i uppdrag där säkerhet är en avgörande del av kundens verksamhet. Arbetet sker i nära samarbete med både verksamhets- och tekniska funktioner. Utöver leverans innebär rollen ett tydligt ansvar för att utveckla kundrelationer, identifiera affärsmöjligheter och bidra till att stärka mnemonics position inom GRC, i samarbete med sales, pre-sale och andra funktioner inom mnemonic.
I rollen som Principal CISO Consultant ansvarar du bland annat för att:
Ta helhetsansvar för komplexa kunduppdrag inom informationssäkerhet och GRC
Agera strategisk rådgivare till ledningsgrupper i frågor om styrning, risk och investeringar
Fungera som CISO‐stöd eller interim CISO i kundorganisationer
Leda initiativ kopplade till etablering och transformation av säkerhetsarbete
Driva utveckling av kundrelationer och identifiera nya affärsmöjligheter
Delta i och leda presale‐processer
Bidra till utvecklingen av mnemonics GRC‐erbjudande
Fungera som senior kompetens och sparringpartner internt och externt
Rollen innebär ansvar för både leverans och affär, där förmågan att kombinera rådgivning med ett affärsmässigt perspektiv är central. Detta innebär att arbeta parallellt i flera uppdrag där krav på struktur, kvalitet och prioriteringsförmåga är centrala.
Tjänsten är placerad på vårt kontor i Sundbyberg, med möjlighet till ett flexibelt arbetssätt som kombinerar arbete från kontoret och på distans. Resor till vårt huvudkontor i Oslo förekommer.
Är det här du?
För att lyckas i rollen ser vi att du har en akademisk utbildning inom exempelvis IT, informationssäkerhet eller motsvarande, samt gedigen erfarenhet av arbete inom informationssäkerhet och GRC. Du har erfarenhet av att etablera, utveckla eller leda informationssäkerhetsarbete på organisationsnivå, och har arbetat med styrning, riskhantering och efterlevnad i komplexa miljöer, gärna i rollen som konsult. Du är väl förtrogen med ramverk såsom ISO 27001, NIST eller liknande, och har erfarenhet av att implementera eller vidareutveckla dessa. Du har arbetat nära ledningsgrupper och är van vid att driva frågor kopplade till säkerhetsstrategi, investeringar och prioriteringar. Du har sannolikt haft en roll som CISO, ställföreträdande CISO eller senior rådgivare/konsult. Certifieringar såsom CISSP, CISM eller CRISC är meriterande, liksom erfarenhet av att arbeta praktiskt med regulatoriska krav och att omsätta dessa i styrning, processer eller kontrollstrukturer.
Du har ett affärsmässigt förhållningssätt och erfarenhet av att arbeta i konsultativa miljöer eller roller där du har bidragit till att utveckla kunder och uppdrag över tid. Som person är du trygg, förtroendeingivande och kommunikativ. Du har hög analytisk förmåga och kan skapa struktur i komplexa sammanhang, samtidigt som du är pragmatisk och lösningsorienterad. Du trivs i en roll där du får kombinera strategiskt tänkande med konkret genomförande.
Rollen kräver att du har mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift, samt giltig rätt att arbeta i Sverige.
Vad vi erbjuder dig
Hos mnemonic får du en central roll i en organisation där GRC är en viktig del av erbjudandet och där du får arbeta i uppdrag med hög komplexitet och affärskritisk betydelse.
Du blir en del av en miljö där strategisk rådgivning kombineras med djup teknisk kompetens, vilket möjliggör arbete i några av marknadens mest avancerade säkerhetsuppdrag.
Rollen innebär stort handlingsutrymme och möjlighet att påverka, tillsammans med konkurrenskraftig ersättning, en generös bonusmodell, möjlighet till aktieägande och ett flexibelt arbetssätt.
mnemonic har under flera år rankats som en av Europas bästa arbetsplatser enligt Great Place to Work.
Vi ser fram emot att ha med dig på vår fortsatta resa.
Vill du veta mer?
I denna rekrytering samarbetar mnemonic med Level Recruitment. Vänligen sök tjänsten genom att klicka på "ansök"-knappen här intill. Vid frågor vänligen kontakta rekryteringskonsult Stina Koskijev på 08-120 50 421 eller stina.koskijev@levelrecruitment.se
(mailto:stina.koskijev@levelrecruitment.se
). Vänligen notera att inga ansökningar tas emot via e-post.
Ansök gärna med CV där du tydligt beskriver vilka delar av rollen du har tidigare erfarenhet av.
Urvalet av ansökningar sker löpande.
Välkommen in med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Level Recruitment AB
(org.nr 556766-4312), https://www.mnemonic.se/
172 61 SUNDBYBERG Arbetsplats
Mnemonic AB Kontakt
Rekryteringskonsult
Stina Koskijev stina.koskijev@levelrecruitment.se +460735588921 Jobbnummer
9966540