Prima Bemanning söker Sorteringsmaskinist/Miljöarbetare till Rosersberg

Prima Bemanning & Logistik Stockholm AB / Maskinförarjobb / Stockholm
2026-07-21


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Prima Bemanning söker nu en Sorteringsmaskinist/Miljöarbetare till en av våra största kunder i Rosersberg.
Detta är en spännande möjlighet med stor chans till anställning direkt hos kunden efter en tids inhyrning.

Publiceringsdatum
2026-07-21

Dina arbetsuppgifter
Sortering och hantering av olika material.
Köra sorteringsmaskin och bidra till en säker och effektiv arbetsplats.
Övriga arbetsuppgifter inom återvinning och miljöarbete.

Vi söker dig som
Är arbetsvillig, ansvarstagande och trivs med fysiskt arbete.
Har erfarenhet av maskinkörning, gärna inom återvinning eller entreprenad.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att köra maskin med rotortilt och grip.

Arbetstider
Varannan vecka: 06:00–15:00
Varannan vecka: 09:00–18:00

Vi erbjuder
Arbete hos en välkänd och stabil kund.
Trevlig arbetsmiljö och engagerade kollegor.
Goda utvecklingsmöjligheter.
Stor möjlighet till övertagande och anställning hos kunden.

Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag – urval sker löpande!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-20
E-post: marcus@primabemanning.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "sorteringsmaskinist".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Prima Bemanning & Logistik Stockholm AB (org.nr 556718-3768)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Prima Bemanning & Logistik Stockholm

Jobbnummer
10007893

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