Presskommunikatör till gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen
2025-12-03
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
Till kommunikationsenheten söker vi en erfaren press- och kriskommunikatör. Är du en engagerad person med flerårig erfarenhet av press- och kriskommunikation och med god förståelse för spelreglerna inom offentlig verksamhet får du i denna tjänst möjlighet att ta stort eget ansvar i förvaltningens proaktiva och reaktiva mediearbete.

Dina arbetsuppgifter
Som press- och kriskommunikatör på förvaltningen har du en nyckelroll i att driva förvaltningens mediearbete. Du identifierar möjliga mediavinklar utifrån om- och invärld, och arbetar såväl proaktivt som reaktivt. Du arbetar för en snabb och professionell hantering av olika typer av medieförfrågningar. Uppdraget innebär att verka i en komplex och dynamisk miljö med högt tempo, där du förväntas trivas med att arbeta nära händelser och beslut som får stor betydelse för förvaltningens och Malmö stads målgrupper.
I uppdraget ingår även att:
• engagera faktaägare för korrekta faktaunderlag relaterat till mediala förfrågningar samt omvandla fakta till budskap
• ta fram budskapsunderlag och FAQer till talespersoner
• coacha och stötta talespersoner
• säkerställa att styrkedjan är uppdaterad kring hantering av mediala frågor i den utsträckning som krävs
• ansvara för operativ kriskommunikation i form av presskontakt, skribent, stöd till verksamheter och talespersoner
• skriva pressreleaser, pressinbjudningar, nyhetspitchar samt nyheter till interna och externa kanaler.
Rollen innebär många kontaktytor inom förvaltningens olika verksamheter, inom Malmö stads kommunikationsnätverk och med externa aktörer som media och allmänhet. I uppdraget ingår också att stödja och coacha talespersoner i mediefrågor, samt bidra med rådgivning i känsliga och komplexa kommunikationslägen som kräver fingertoppskänsla, integritet och mod att ställa de svåra frågorna.Kvalifikationer
För denna tjänst krävs att du har flerårig dokumenterad erfarenhet av praktiskt arbete som press- och kriskommunikatör inom offentlig verksamhet. Rollen som press- och kriskommunikatör behöver ha varit ditt huvudsakliga uppdrag i minst tre år för att du ska vara aktuell för tjänsten.
Vi söker dig som har:
• kandidatexamen (180hp) inom media eller information/kommunikationsvetenskap alternativt annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• minst 3 års erfarenhet som presskontakt i offentlig verksamhet
• minst 3 års erfarenhet av kriskommunikation i offentlig verksamhet
• erfarenhet av omvärldsbevakning och användning av verktyg som Infomedia, Retriever, Talkwalker eller liknande
• mycket god digital kompetens
• mycket god svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du har:
• erfarenhet som press- och kriskommunikatör inom utbildningsförvaltning
• journalistisk erfarenhet.
Vi söker dig som har förmågan att snabbt sätta dig in i komplexa frågor och göra dem begripliga för andra. Du är en skicklig skribent med god analytisk förmåga och kan både formulera budskap och utveckla strategier som stärker organisationens kommunikation. Du trivs i en miljö där förutsättningarna snabbt kan förändras och har lätt för att anpassa arbetssätt och prioriteringar utifrån händelser i organisationen och omvärlden.
Som person är du serviceinriktad, nyfiken och relationsskapande. Du är bra på att fånga kärnfrågorna, bygga förtroende och ge kvalificerat stöd till chefer och talespersoner i deras mediekontakter. Du är van att självständigt driva arbetet framåt, fatta beslut och leverera resultat. Du trivs med att planera och strukturera ditt eget arbete samt att samarbeta i team med andra.
Om arbetsplatsen
Inom kommunikationsenheten finns nio kommunikatörer som arbetar strategiskt och operativt tillsammans med förvaltningens verksamheter. Inom Malmö stad finns ett nätverk som samlar alla förvaltningars press- respektive kriskommunikatörer för kunskapsdelning, kompetensutveckling och samverkan.
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen är en av tre skolförvaltningar i Malmö stad. Vi ansvarar för utveckling och genomförande av gymnasieskola och vuxenutbildning. Idag är vi cirka 1800 medarbetare och vi finns i hela Malmö. Vi arbetar för att ungdomar och vuxna ska nå målen för sin utbildning och bli aktiva i vårt samhälle. Vi finns för att skapa bästa möjliga förutsättningar för Malmöborna att kunna växa genom livslångt lärande.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Information om tjänsten
Anställningsform:Tidsbegränsad anställning 12 månader
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Snarast, enligt överenskommelse
Intervjuer är planerade att hållas digitalt den 7/1 (eftermiddag) och 9/1 (förmiddag). Övrig information
Enligt skollagen krävs utdrag ur polisens belastningsregister innan anställning inom gymnasieskola och anpassad gymnasieskola. Du beställer utdraget via Polisens hemsida på https://polisen.se/belastningsregistret?mtm_campaign=utdrag&mtm_kwd=post0623
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-12-17
