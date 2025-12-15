Pressateljén söker tvätterimedarbetare till Odenskog
2025-12-15
Pressateljén är en etablerad verksamhet med ett engagerat team som arbetar med hela tvätteriprocessen - kemtvätt, vattentvätt, pressning, mangling och mattvätt. Vi söker nu en tvätterimedarbetare till vår tvätteri i Odenskog. Tjänsten innebär ett självständigt arbete på plats i Odenskog, samtidigt som du ingår i ett gemensamt team i nära samarbete med kollegor på tvätteriet och i vår butik på stan. Våra kärnvärden är kvalitet, service, stolthet och arbetsglädje.
Du trivs i en varierad roll med både kundkontakt och praktiskt arbete, är väl organiserad och har ett tydligt servicefokus. Hos oss arbetar vi med arbetsrotation för att skapa variation, utveckla kompetens och främja en hållbar arbetsmiljö.
Om rollen
Som tvätterimedarbetare i Odenskog ansvarar du för det dagliga arbetet på tvätteriet och möter kunder både vid inlämning och utlämning av tvätt och mattor. Arbetet omfattar hela tvättkedjan - från kundkontakt till färdiglevererad tvätt.
Arbetet innebär fysiskt arbete och omfattar bland annat:
Mottagning och utlämning av tvätt, mangling och mattor
Kassa- och fakturahantering
Kem- och vattentvätt av kläder och textilier
Pressning, strykning, packning och mangling
Hantering och tvätt av mattor
Upphämtning och leverans av tvätt till privat- och företagskunder
Logistik mellan kund, Odenskog och butik i nära samarbete med kollegor och planeringsavdelningen inom städ
Rollen är varierad och innebär daglig kontakt med både kunder och kollegor, vilket ställer krav på god servicekänsla och samarbetsförmåga.
Vi söker dig som:
Är väl organiserad, ansvarstagande och serviceinriktad
Trivs med varierande arbetsuppgifter och att arbeta i team
Har mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Har B-körkort (krav)
Gärna har erfarenhet av kassaarbete eller tvätteri-/textilvård (meriterande)
Meriterande:
• Erfarenhet av kemtvätt, tvätteriarbete eller textilvård
Vi erbjuder:
Arbetsrotation och möjlighet till bred kompetensutveckling
Ett positivt, stöttande och engagerat arbetsklimat
Ergonomiutbildning för att förebygga arbetsskador
Trygga anställningsvillkor enligt kollektivavtal
Omfattning:
• Heltid, helgfria vardagar (måndag-fredag)
• Arbetstid, dagtid
• Intervjuer och rekrytering sker löpande
Intervjuer och rekrytering sker löpande
Sista dag att ansöka är 2026-01-14
E-post: rekrytering@pressateljen.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Tvätteribiträde Odenskog". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pressateljen Städ & Tvätt AB
(org.nr 556548-1552) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Driftschef
Niclas Henriksson niclas@pressateljen.se 063-511953 Jobbnummer
9645195