Pressansvarig till Stockholm Business Region
Stockholm Business Region AB / Marknadsföringsjobb / Stockholm Visa alla marknadsföringsjobb i Stockholm
2025-08-14
Vi söker dig som är skicklig inom press och PR och vill vara med och sätta Stockholm på världskartan.
Med din kreativitet får du möjlighet att lyfta stadens styrkor och evenemang genom smarta PR-aktiviteter som engagerar en internationell publik. Du leder ett mindre team och får utvecklas i en miljö med både lokalt och globalt fokus.
Välkommen till oss
Stockholm Business Region AB är Stockholm stads näringslivs- och destinationsbolag. Vårt uppdrag är att stärka Stockholms attraktionskraft som en ledande region för företagsetableringar och turism, både internationellt och nationellt. Vi arbetar för att Stockholm ska vara en attraktiv plats för företag, talanger, möten, evenemang och besökare.
Kommunikationsavdelningen har till uppgift att arbeta med Stockholms position och kännedom gentemot målgrupperna företag, besökare, investerare och talanger. Avdelningen ansvarar för marknadsföring och kommunikation, digital drift och utveckling, samt turistinformation. Avdelningen ansvarar och säkerställer varumärkesutveckling för en starkare internationell konkurrenskraft.
Stockholm Business Region arbetar i nära samarbete med stadens övriga förvaltningar och bolag, näringsliv, akademi och andra myndigheter, institutioner och organisationer samt region och kommuner. Stockholm stad äger bolaget till 100 procent genom Stockholms Stadshus AB.
Din roll
Som pressansvarig har du en nyckelroll i att positionera Stockholm som en ledande världsstad. Du leder teamet i vårt pressarbete och driver det strategiska och proaktiva press- och PR-arbetet för att öka intresset för Stockholm - både nationellt och internationellt.
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat att:
ansvara för press- och mediefrågor och agera talesperson
leda pressteamet och utveckla företagets PR- och pressaktiviteter
planera och genomföra PR-aktiviteter såsom seminarier, paneler, kampanjer och pressinsatser
hantera mediekontakter, ge intervjuer och sprida våra budskap
stötta ledning och talespersoner inför intervjuer
samarbeta tätt med kommunikationsteamet och ha breda kontaktytor inom och utanför organisationen
bevaka omvärlden och analysera medieflöden
säkerställa kvalitet i all press- och PR-kommunikation
bidra till bolagskommunikation i olika kanaler
delta i kriskommunikation vid behov
Arbetet kan ibland innebära kvälls- och helgaktiviteter. Du har en senior roll i kommunikationsteamet och rapporterar till kommunikationschefen.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
högskoleutbildning inom kommunikation, media/PR eller motsvarande utbildning
aktuell och flerårig erfarenhet som presskommunikatör, pressansvarig, presschef eller liknande
gedigen erfarenhet av planerande och utförande av PR-aktiviteter
god erfarenhet av att producera innehåll för digitala kanaler eller i digitala pressrum
presserfarenhet inom internationell verksamhet
coachat chefer och talespersoner i mediefrågor
jobbat strategiskt och utvecklat nya och kreativa PR-uttag
god digital kompetens och kunskap om olika mediekanaler
mycket god kommunikativ förmåga i tal och skrift, både i svenska och engelska.
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
att utveckla eller leda en pressfunktion
både privat och offentlig verksamhet
kriskommunikation
ett datadrivet arbetssätt kring innehåll och kommunikation.
Du är en kreativ och innovativ kommunikatör med erfarenhet av att utveckla PR-aktiviteter. En skicklig och nyfiken skribent som snabbt sätter dig in i komplexa frågor, strukturerar information och formulerar träffsäkra budskap i en internationell kontext. Du har eget driv, bygger värdefulla relationer och tar ansvar i teamet. Med goda ledaregenskaper och stark målfokusering når du uppsatta resultat. Du bidrar i strategiska diskussioner med både ledning och externa partners, har ett helhetsperspektiv på kommunikation och vana att driva dialog genom paneler, seminarier och möten.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper i denna rekrytering.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi erbjuder
Stockholm Business Region arbetar med ett unikt uppdrag inom Stockholm Stad. Vi erbjuder dig:
ett omväxlande arbete med spännande frågor i en dynamisk miljö
engagerade och trevliga kollegor
möjlighet att planera och styra del av din egen tid
ett nyrenoverat kontor i Tekniska nämndhuset med centralt läge på Kungsholmen
flextid och möjlighet att jobba hemifrån när arbetet tillåter
friskvårdsbidrag, rabatterat träningskort och lunchförmån.
Din ansökan
När du skickar in din ansökan får du svara på ett antal frågor som är viktiga i vårt urvalsarbete. Vi vill att du svarar konkret och att du skriver en kortfattad motivering på frågorna. Det ska finnas en tydlig koppling mellan dina svar och ditt svenska CV. Vi bedömer din ansökan utifrån ditt CV och dina svar på frågorna. Efter sista ansökningsdag går vi igenom alla ansökningar. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/4613". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholm Business Region AB
(org.nr 556491-6798) Kontakt
Monica Enqvist, rekryterande chef monica.enqvist@stockholm.se Jobbnummer
9458930