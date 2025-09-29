Preppkock till Julbordet på Karamellan vid Drottningholm
2025-09-29
I Världsarvet Drottningholm ligger Karamellan. Här har det bedrivits café och restaurangverksamhet sedan sent 1800-tal.
Ursprungligen kallades Karamellan ett Schweizeri, ett finare café som även serverade alkohol. Schweizerier fanns under 1800-talet i många offentliga parker.
Vi behöver förstärkning i köket under vår julbordsperiod, 4 november-22 december. Arbetsuppgifterna består i att hjälpa vår köksmästare med prepp till julbordet, även viss bakning ingår. Vi vill att du är van att arbeta självständigt samt att du kan sätta smaker och har kunskap om traditionell svensk julmat.
Vi ser gärna att du har dokumenterad erfarenhet, minst 1-2 år inom restaurangkök.
Tjänsten innebär arbete på rullande schema som även innefattar helger, vissa kvällar men i huvudsak dagtid mellan 9-17.
Svenska är ett krav.
Är du den vi söker? Välkommen att skicka in din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-29
E-post: jobb@karamellan.org Omfattning
Drottningholms Slott, Karamellan 10
112 58 STOCKHOLM
Karamellan-Café & Restaurang på Drottningholm
