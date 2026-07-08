Premiumrådgivare - var med på en stark tillväxtresa i Skaraborg
Sparbanken Skaraborg AB (publ) / Bankjobb / Skara Visa alla bankjobb i Skara
2026-07-08
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sparbanken Skaraborg AB (publ) i Skara
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eller i hela Sverige
Vårt premiumkoncept har vuxit snabbt och överträffat våra förväntningar. Efterfrågan från kunder är stark och nu växlar vi upp ytterligare. I samband med vår expansion till Mariestad och Falköping söker vi fler premiumrådgivare som vill vara med och ta nästa steg i vår satsning.
Som premiumrådgivare hos oss:
• driver du utvecklingen av förmögenhetsaffärer och långsiktiga relationer · arbetar du proaktivt med att skapa nya affärer genom nätverk, event och egna initiativ · ansvarar du för en egen kundbas
Vi söker dig som
• Är affärsdriven och triggas av att skapa resultat · Har en mycket god förmåga att bygga förtroende och långsiktiga relationer · Är självgående, strukturerad och tar ansvar för din affär · Trivs i en miljö med tempo, kvalitet och tydliga mål · Ser förändring och utveckling som en naturlig del av ditt arbete · Är prestigelös och trivs med att arbeta i team, där ni tillsammans driver affären framåt · Har erfarenhet av kvalificerad finansiell rådgivning och sparande
Swedseclicens inom bolån och investeringsrådgivning är ett krav.
Hos oss blir du en del av ett sammansvetsat och engagerat team med höga ambitioner. Vi arbetar nära varandra, stöttar varandra i vardagen och drivs av att skapa positiva och förtroendeingivande kundupplevelser – varje dag. Vi är i en tydlig tillväxtresa, där ditt engagemang och driv blir en viktig pusselbit. Du möts av ett nära och tillgängligt ledarskap där ansvar kombineras med frihet.
Ansökan Välkommen med din ansökan senast den 23 augusti 2026
Vid frågor, kontakta vår PB-chef Martin Andersson, 0511-281 67, martin.andersson@sparbankenskaraborg.se
eller Teamledare Mia Nilsson, 0512-294 13 mia.nilsson@sparbankenskaraborg.se
Om oss Sparbanken Skaraborg är en lokal sparbank med stark förankring i Skaraborg. Våra beslut fattas lokalt nära kunden och vi ägs av Sparbanksstiftelsen Skaraborg, vilket innebär att vi alla tillsammans har ett stort samhällsengagemang. Med 130 medarbetare arbetar vi tillsammans för att skapa långsiktigt värde för både kunder och samhälle. Hos oss möts du av en arbetsplats där samarbete, engagemang och utveckling står i fokus – och där dina idéer tas tillvara. Vårt löfte är att ständigt utvecklas, tänka nytt och skapa möjligheter för både kunder och medarbetare. Välkommen att växa med oss! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8034923-2091693". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sparbanken Skaraborg AB (publ)
(org.nr 516401-0141), https://sparbankenskaraborg.teamtailor.com
Sparbanken Skaraborg (visa karta
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532 39 SKARA Arbetsplats
Sparbanken Skaraborg Jobbnummer
9996425