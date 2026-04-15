2026-04-15
Högskolan Väst söker prefekt till institutionen för ingenjörsvetenskap
Vill du vara med och bygga framtidens hållbara samhälle? Vill du göra skillnad på riktigt? Då är du kanske vår nya prefekt för institutionen för ingenjörsvetenskap!
Vi söker nu en prefekt till institutionen för ingenjörsvetenskap där cirka 140 personer arbetar på de fem avdelningarna. Du leder och ansvarar för institutionens verksamhet. Som en av högskolans fyra prefekter rapporterar du direkt till rektor och är en del av högskolans ledningsgrupp; där du medverkar i att ta ansvar för hela högskolans verksamhet och utveckling.
Vid institutionen för ingenjörsvetenskap erbjuder vi kvalificerade ingenjörs- och teknikerprogram och har tillstånd att utfärda examen på forskarnivå inom området produktionsteknik. Vi bedriver avancerad forskning, främst inom spetsområdet produktionsteknik, men också inom elektroteknik, datateknik och matematik. Vår verksamhet stärker svensk konkurrenskraft genom forskning i nära samverkan med näringsliv och industri.
Den største forskningsmiljøen produktionsteknik er en komplett akademisk miljö med verksamhet hela vägen från grundutbildning till forskning. Forskningsverksamheten sker främst på Sveriges modernaste produktionstekniska laboratorium - Produktionstekniskt Centrum i Trollhättan (PTC). Det är en samverkansmiljö som drivs gemensamt av Innovatum Science Park, Högskolan Väst, GKN Aerospace och IUC Väst samt med ytterligare partner från regionens verkstadsindustri.
I prefektens uppdrag ingår att:
leda institutionen och samtidigt verka för Högskolan Väst som en sammanhållen högskola
utveckla utbildning och forskning såväl internt som i samverkan med det omgivande samhället, nationellt och internationellt
verksamhetsplanering och uppföljning, strategisk kompetensförsörjning, budget och arbetsgivaransvar för institutionen
proaktivt och uthålligt arbeta för hållbarhet, god arbetsmiljö, jämställdhet och lika villkor både vad gäller medarbetare och studenter
bidra till ett gott samarbete mellan högskolans olika verksamheter
samarbeta med lokala fackliga företrädare
Vi söker dig som har
flerårig chefs- och/eller ledarerfarenhet med goda resultat
erfarenhet av att leda och utveckla utbildning och forskning av hög kvalitet
erfarenhet av att leda en organisation i en föränderlig värld
god förmåga att samarbeta inom och utanför den egna institutionen
god kommunikativ förmåga i tal och skrift på såväl svenska som engelska
Ditt ledarskap främjar ett klimat som utmärks av öppenhet, lyhördhet, tillit, innovation och kreativitet både inom och utanför institutionen och högskolan. Du utövar ditt ledarskap i dialog med medarbetare, studenter och samverkanspartner.
För att vara behörig ska du uppfylla behörighetskraven för anställning som universitetslektor eller professor inom ett för högskolan relevant ämnesområde.
Anställningsinformation
Prefekt vid Högskolan Väst är ett tidsbegränsat uppdrag som innehas inom ramen för en tillsvidareanställning som universitetslektor eller professor vid Högskolan Väst. Uppdraget kan till viss del kombineras med egen undervisning eller forskning. Prefekt utses av rektor för en period om fem år. Uppdraget kan förlängas en period om tre år.
Om extern kandidat förordas kommer uppdraget förenas med en tillsvidareanställning som professor eller universitetslektor. Prövning av behörighet för den anställning som är aktuell i det enskilda fallet kommer att ske i enlighet med Högskolan Väst anställningsordning.Så ansöker du
Vi har valt att samarbeta med Human Capital i denna rekrytering. För att göra en formell ansökan, ansöker du via Varbi. Om du vill ha mer information och en första kontakt är du välkommen att kontakta:
Elnaz Adilipour, elnaz.adilipour@humancapital.se
, +46 (0)73 - 352 34 81, eller
Anna Ekedorff, anna.ekedorff@humancapital.se
, +46 (0)70 - 952 53 68.
Som en del i urvalsprocessen använder vi tester.
Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem Varbi senast 2026-05-06.
Vi ser fram emot att höra från dig!
De företag som man samarbetar med kan komma att säkerhetspröva. Så ansöker du
