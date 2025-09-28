Prefekt Institutionen för hälsofrämjande vetenskap Sophiahemmet Högskola
Sophiahemmet, Ideell Förening, Med Firma Sophiah / Högskolejobb / Stockholm Visa alla högskolejobb i Stockholm
2025-09-28
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sophiahemmet, Ideell Förening, Med Firma Sophiah i Stockholm
Är du redo att ta ett nytt steg i din akademiska ledarskapskarriär? Vi söker dig som vill vara med att fortsätta utveckla vår dynamiska utbildnings- och forskningsmiljö.
Trivs du i en medarbetarnära ledarroll i en kollegial miljö med snabba beslutsvägar, då kanske uppdraget som prefekt vid Sophiahemmet högskola är ditt nästa steg. Publiceringsdatum2025-09-28Beskrivning
Högskolan har genomgått en fantastisk utveckling de senaste åren med ökade anslag från regeringen, etablering av forskarutbildning och en stor efterfrågan på olika utbildningsinsatser för att möta samhällets behov. Högskolan består av en vårdvetenskaplig fakultet med två institutioner och en förvaltningsavdelning. Högskolans dryga 100 medarbetare verkar tillsammans med Sophiahemmet Sjukhus för att bidra till att Sophiahemmet ska vara en ledande aktör inom vårdområdet Dina arbetsuppgifter
Som prefekt för Institutionen för hälsofrämjande vetenskap är ditt uppdrag att säkerställa att utbildning, forskning och samverkan bedrivs med hög kvalitet . Du har ansvar för att skapa bästa tänkbara förutsättningar för att institutionens dryga 30 medarbetare ska kunna bidra med sin kompetens och känna delaktighet. Institutionens medarbetare rapporterar direkt till prefekt.
Du ingår i högskolans övergripande ledningsråd och rapporterar till rektor. I rollen som prefekt kommer du ha ett stort utbyte och samarbete med dina chefskollegor och högskolans övriga avdelningar och medarbetare. Du kommer även samverka med chefer och verksamheter på Sophiahemmet Sjukhus.
Ansvarsområden
- Personal- och arbetsmiljöansvar för institutionens medarbetare.
- Ansvar för institutionens ekonomi och budget
- Leda, koordinera och vidareutveckla verksamheten såväl operativt som strategiskt
- Bedriva undervisning och egen forskning enligt överenskommelse
- Bidra till att Sophiahemmet ska vara en ledande aktör för utbildning och forskning inom hälsa, vård och omsorg
- Samverka med aktörer inom akademin, hälso- och sjukvården och det omgivande samhället nationellt och internationellt Kvalifikationer
Vi söker dig som trivs och är bekväm i din ledarroll. Vi sätter särskilt vikt vid att du
- har goda ledaregenskaper med förmågan att utveckla, entusiasmera och få med dig medarbetarna genom ett tydligt och delegerat ledarskap
- har hög social kompetens med förmåga att bygga långsiktigt hållbara relationer och med god samarbetsförmåga
- är strukturerad och kvalitetsmedveten med en god prioriteringsförmåga
- är prestigelös, förtroendeingivande och professionell
- framgångsrikt drivit förbättrings och utvecklingsarbete.
För att bli aktuell för tjänsten förutsätts att du har
- erfarenhet som chef och/eller akademisk ledare där du bidragit till god arbets-, utbildnings- och forskningsmiljö
- goda meriter av forskning, utbildning och samverkan
- minst behörighet som lektor enligt högskoleförordningen
- dokumenterad pedagogisk och vetenskaplig skicklighet
Det är meriterande om du har
- sjuksköterskelegitimation
- professorskompetens inom det vårdvetenskapliga området.Så ansöker du
Vi ser fram emot din ansökan i form av CV och personligt brev senast den 19 oktober 2025
Vid rekryteringen läggs stor vikt vid personlig lämplighet. Vi kommer även att värdera dina akademiska meriter och är öppna för att genomföra en sakkunnigbedömning för eventuell befordran till professor.
Sophiahemmet Högskola är en enskild utbildningsanordnare och omfattas därmed ej av offentlighetsprincipen vilket gör att din ansökan behandlas konfidentiellt. Dina handlingar kommer ej offentliggöras och tillsättningen kan ej överklagas.
Sophiahemmet Högskola bedriver utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå samt patientnära forskning för att möta samhällets framtida behov av kunskap till nytta för patienter och deras närstående, och för hälso-och sjukvårdens professioner, vårdgivare och policyföreträdare.
Sophiahemmet Högskola är en enskild utbildningsanordnare och en del av Sophiahemmet ideell förening, där utbildning, forskning och hälso-och sjukvård bedrivs i nära samverkan. Vår viktigaste tillgång är våra drygt 100 medarbetare och 1300 studenter, som med nyfikenhet och engagemang gör Sophiahemmet Högskola till en dynamisk och spännande arbetsplats.
Läs mer på www.shh.se Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sophiahemmet, Ideell Förening, Med Firma Sophiah Arbetsplats
Sophiahemmet Högskola Kontakt
Anna-Karin Falk, HR chef 08-4062096 Jobbnummer
9529799