Prefabtillverkare Betong till fabrik i Göteborgsområdet
2025-08-25
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Konsultia AB i Göteborg
, Härryda
, Alingsås
, Borås
, Vårgårda
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-08-25Arbetsuppgifter
Vi söker nu drivna personer till prefab-fabrik!
Du kommer utifrån ritningar att arbeta med formsättning, armering och gjutning av prefabricerade betongelement. Efter gjutningen kan det även krävas viss efterbearbetning för att ytan ska bli slät. Du kommer att arbeta i ett arbetslag med andra kollegor där storleken på grupp och arbete kommer variera utifrån uppdrag.Profil
Vi ser att du tidigare har arbetat utifrån ritningar inom industri eller byggbranschen, du är praktiskt lagd och är van att arbeta med kroppen. Då vissa arbetsmoment kan upplevas som tunga ser vi en god fysik och hälsa som betydelsefulla förutsättningar för denna tjänst.
Vi söker dig som är ansvarsfull och engagerad. Du har ett eget driv, visar engagemang och tycker om att lämna ifrån dig ett bra utfört arbete. Du ska kunna jobba självständigt och ta ansvar för dina arbetsuppgifter men även arbeta bra i team tillsammans med andra.
Arbetstiderna är dagtid, arbetet sker inomhus i fabrik. Då vår kund inte ligger i centrala Göteborg ser vi positivt på körkort och bil.
Vid frågor kontakta ansvarig konsultchef: rebecca.karlsson@konsultia.seOm företaget
FÖR SVENSK INDUSTRI FRAMÅT
Konsultia är specialiserade på industribemanning och arbetar med många starka och välkända uppdragsgivare. Vi har kollektivavtal med marknadsmässig lön, reglerad semester, rätt till sjuklön, pension och försäkringar. Vi erbjuder också friskvårdsbidrag och tillgång till företagshälsovård. Merparten av våra konsulter är tillsvidareanställda och arbetar på långa uppdrag.
Vi är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag med kvalitets- miljö- och arbetsmiljöcertifieringar enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
Vi finns från Gällivare i norr till Helsingborg i söder och huvudkontoret är placerat i Umeå. Fler är på gång! Läs gärna mer om oss på www.konsultia.se Ersättning
