Prästängsskolan och Furulundsskolan söker studie- och yrkesvägledare
2026-02-11
Eksjö kommun är en trygg och levande kommun som välkomnar alla. Här finns stad och landsbygd med både historia och framåtanda. Här verkar den lilla entreprenören och de stora företagarna. Här finns en närhet som ger möjlighet till en meningsfull fritid. Kommunen är en av de största arbetsgivarna och med din hjälp vill vi att våra invånare ska kunna leva ett gott liv. Det når vi genom att samarbeta, arbeta hållbart och ta vara på din kompetens och ditt engagemang.
Prästängsskolan och Furulundsskolan är kommunens två högstadieskolor. Som studie- och yrkesvägledare blir du viktig för båda skolorna i att utveckla framtidsperspektivet i utbildningen. Publiceringsdatum2026-02-11Arbetsuppgifter
Vi söker en engagerad studie- och yrkesvägledare med nyfikenhet och vilja att bli ännu bättre tillsammans med oss andra. Du är noga med att skapa förtroendefulla relationer och använder dem för att handleda elever inför kommande studier och yrkesval. Du kommer att vara en del av två samarbetande skolor.Kvalifikationer
Du har studie- och yrkesvägledarexamen.
Erfarenhet av liknande arbete är meriterande. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Vi söker dig som månar om att bygga relationer, tycker om att samarbeta och som har förmåga att ha struktur på ditt arbete.
ÖVRIGT
Om du är den vi söker och du tycker att tjänsten är intressant, så ser vi fram emot din ansökan. Du ansöker lättast via länken i annonsen.
Blir du kallad till intervju behöver du kunna styrka din identitet på något av följande tre sätt:
• Pass
• Nationellt ID-kort som visar medborgarskap
• ID-kort kombinerat med personbevis där medborgarskapet framgår.
Är du medborgare i land utanför EU/EES behöver du även visa upp ett giltigt uppehållstillstånd och/eller arbetstillstånd i Sverige
Eksjö kommun har före annonsering redan gjort val av annonseringskanaler och undanber oss därför samtal från rekryteringsfirmor och annonsförsäljare. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C305516-2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eksjö kommun
(org.nr 212000-0589) Kontakt
Rektor Prästängsskolan
Stellan Johnsson stellan.johnsson@eksjo.se 0381-364 72 Jobbnummer
9735778