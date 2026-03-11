Präst- med särskilt fokus på våra seniora medlemmar
Komminister till Trelleborgs församling
Välkommen till trevliga Trelleborg, pärlan på sydkusten. Vi har en kyrka, ett kapell, ett församlingshem, ett engagerat arbetslag och en god relation mellan förtroendevalda, personal och tillhöriga. Här finns goda kommunikationer till Malmö, Lund, Köpenhamn och kontinenten. Församlingen har cirka 14 100 medlemmar och vi är 40 anställda inom församlingsverksamhet och kyrkogård. Läs gärna mer i vårt församlingsblad på vår hemsida för att få en bild av alla våra verksamheter.
Trelleborgs församling söker en komminister med hjärta för mötet med människor och med särskilt fokus på våra seniora medlemmar. Vi söker dig som vågar tänka nytt och kreativt kring den gruppen och som inte heller räds nya utmaningar.
En viktig del av tjänsten är att regelbundet besöka stadens äldreboenden samt att tillsammans med dem och övrig församlingsverksamhet utveckla och fördjupa församlingens arbete bland äldre. Vi ser fram emot att höra dina idéer och förslag på hur denna verksamhet skulle kunna formas och växa.
Tjänsten innehåller också, liksom för övriga präster i församlingen, gudstjänster, kyrkliga handlingar och ansvar för en konfirmandgrupp. Vi söker dig som har liturgisk och teologisk medvetenhet och som värnar gudstjänstens liv.
Du som söker den här tjänsten trivs också med att arbeta tillsammans med andra yrkesprofiler i Svenska kyrkan och ser samarbete och kommunikation med kollegor och medarbetare som en självklar och viktig del av det gemensamma arbetet i församlingen. Du är inte rädd för att ta kontakt med externa verksamheter där så är lämpligt.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet för tillsättningen av den här tjänsten.
Domkapitlet sammanträder för behörighetsprövning den 7/5. Därefter äger intervjuerna rum.
Vid frågor eller upplysningar om tjänsten vänligen kontakta kyrkoherde Angelica Kilander, angelica.kilander@svenskakyrkan.se
0725-059710
Din ansökan behöver vi senast den 17 april. Den skickar du tillsammans med personligt brev, CV, intyg teol kand. eller motsvarande, prästbrev samt intyg från Svenska kyrkans utbildningsinstitut till: trelleborgs.forsamling@svenskakyrkan.se
