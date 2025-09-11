Präst till Kumla församling med hjärta för gemenskap och utveckling
2025-09-11
Vill du vara med och forma framtidens kyrka i Kumla församling?
Vi söker dig som tillsammans med oss vill arbeta med mission, skapa mötesplatser och hitta nya vägar till gemenskap för människor i alla åldrar. Du brinner för församlingslivets bredd och djup och vill vara en närvarande kraft i människors vardag.
Om tjänsten
Vi erbjuder en tjänst där du får möjlighet att:
vara en närvarande och drivande kraft i församlingens vardagsverksamhet.
på delegation av kyrkoherden vara med i Kumla församlingsråd.
har hela pastoratet som arbetsfält men särskilt ansvar för Kumla och Hällabrottet
utveckla gudstjänst och församlingsliv i samverkan med arbetslag, ideella och förtroendevalda.
arbeta både självständigt och i nära samarbete med andra professioner i pastoratet.
representera kyrka i både traditionella och oväntade sammanhang.
planera, organisera och leda gudstjänster, andakter och kyrkliga handlingar.
vara en del i ett team som arbetar med gudstjänst för små & stora, vardagsaktiviteter för familjer samt utveckla det arbetet med andra aktiviteter.
Vem är du?
Vi söker dig som:
är prästvigd i Svenska kyrkans ordning och har några års erfarenhet, är trygg i din roll som präst.
är pedagogisk, trygg, prestigelös och har lätt att bygga relationer.
har god förmåga att bygga relationer och möta människor i livets alla skeden.
är strukturerad, initiativrik och har en stark vilja att bidra till utveckling.
har god samarbetsförmåga med andra professioner i arbetslaget men också förmåga att arbeta, självständigt och strukturerat.
vill bidra till utvecklingsarbete inom t.ex. miljö, dopfrekvens, konfirmandverksamhet och HBTQI-frågor.
ser värdet i ett brett församlingsliv där barn, unga, vuxna och äldre får utrymme.
ser värdet i lokala sammanhang och samverkan med det övriga samhället.
Vi erbjuder:
en stimulerande arbetsmiljö där vi uppmuntrar till nytänkande och uthållighet.
möjlighet att balansera arbete, familj och fritid genom ett flexibelt grundschema.
regelbunden tjänstgöring, vilket innebär tjänstgöring varannan helg och reglerad arbetstid.
Om oss
Vi är en grupp på 25 medarbetare som arbetar utifrån visionen att vara "kyrkan mitt i byn - närvarande, relevant och trovärdig". Vi strävar efter att skapa en inkluderande och inspirerande miljö där både tradition och innovation får plats.
Välkommen att bli en del av vårt engagerande team och forma framtidens kyrka tillsammans med oss!
Är du intresserad?
Sista ansökningsdag söndag 12 oktober 2025
Ansökan med meritförteckning och personligt brev skickas till: kumla.jobb@svenskakyrkan.se
Intervjuer i domkapitlet sker 27 oktober 2025.
Behörighetsförklaring och lämplighetsprövning sker 13 november 2025.
Pastoratet intervjuar efter 27 oktober 2025.
Tillträde sker efter överenskommelse. Heltidstjänst, anställning tills vidare. Reglerad arbetstid med lokalt kollektivavtal om flexibel arbetstid.
Friskvårdsförmån erbjuds.
Tjänsten förutsätter att du är prästvigd och medlemskap i Svenska kyrkan.
Du har B-körkort och tillgång till egen bil.
Utdrag ur belastningsregistret ska visas upp före tillträde.
Välkommen att kontakta oss kring tjänsten.
Enhetschef/diakon Åsa Gruffman 019-58 93 19, asa.gruffman@svenskakyrkan.se
Kyrkoherde Bo Jernberg 019-58 93 12, bo.jernberg@svenskakyrkan.se
Kumla pastorat
Pastoratet består av tre församlingar, vilket innebär att vi har tre församlingsråd, ett kyrkoråd och ett kyrkofullmäktige. Pastoratet har tre enheter: församlingsenheten, kanslienheten samt kyrkogård- och fastighetsenheten som leds av enhetschefer. Enhetscheferna ingår i en ledningsgrupp som leds av kyrkoherden. Församlingsenheten består av ca tjugofem medarbetare som leds av diakon Åsa Gruffman. För oss är det viktigt att skapa en bra arbetsmiljö för medarbetarna, vilket bland annat görs genom att skapa balans mellan arbetsuppgifter och arbetstid.
Sista dag att ansöka är 2025-10-12
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kumla Pastorat
Södra Kungsvägen 63
692 38 KUMLA
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kumla pastorat
