Präst sökes till Västra Frölunda pastorat, Älvsborgs församling
Nu finns möjlighet att bli en av tre präster i Älvsborgs församling. Tjänsten passar dig som vill arbeta i gemenskap och samarbete med övrigt arbetslag, men som också trivs med självständiga arbetsuppgifter. Här finns utrymme för dig som vill arbeta teologiskt med förkunnelse och gestaltning i söndagens mässa, veckomässor och församlingsverksamhet. I Västra Frölunda pastorat arbetar vi utifrån tre prioriterade mål: Kontakt kyrka-skola, tillsammans är vi kyrka, samt hållbarhet avseende både miljö och människor.
Som präst kommer du att förbereda och genomföra gudstjänster, kyrkliga handlingar, tjänstgöra med konfirmander, samt vid övrigt förekommande församlingsverksamhet. Det finns många unga i Älvsborg och inom ramen för tjänsten ligger ett huvudansvar för att utveckla arbetet med barn och unga i kyrkan. Du ansvarar, tillsammans med konfirmandstrateg för att lägga upp konfirmandundervisning, utforma teologisk koppling till barnverksamheter och ta emot skolor som besöker kyrkan.
Om Älvsborgs församling och pastoratet
Västra Frölunda pastorat omfattar de sydvästra delarna av Göteborg och består av församlingarna Västra Frölunda, Älvsborg, Näset, Tynnered och Styrsö.
Älvsborgs församling består av kyrkorna Älvsborg och Furåsen, med tillhörande församlingshem. Församlingen präglas av öppna dörrar, låga trösklar och ett rikt musikliv. Här finns ett brett utbud av verksamheter under året. Vårt fokus är Gudstjänst, musik och diakoni. Vi har också en välbesökt öppen förskola, omfattande konfirmandundervisning, samt ett flertal återkommande gruppverksamheter. I arbetslaget finns präster, diakoner, musiker, konfirmandstrateg, församlingschef, församlingsassistent och vaktmästare.
Läs mer om pastoratet och församlingsinstruktionen på hemsidan https://www.svenskakyrkan.se/vastra-frolunda-pastorat/om-pastoratetDina arbetsuppgifter
Planera och genomföra gudstjänster, begravningar, vigslar och dop.
Reflektera teologiskt och möta människor i olika livssituationer.
Själavård.
Planera och tjänstgöra i konfirmandverksamhet, inklusive läger.
Arbeta teambaserat med övriga kollegor i arbetslaget kring de uppgifter som är aktuella, det kan exempelvis vara besök av skolklasser, tjänstgöra vissa dagar på öppna förskolan eller att vara ledare för en gruppverksamhet.Kvalifikationer
Prästvigd enligt Svenska kyrkans ordning
Meriterande
Tidigare erfarenhet av arbete med barn och ungdomar. Teologiskt intresse och kunskaper som kan delas med andra. Förståelse av samverkan mellan ideella medarbetare och kollegor. Erfarenhet av ideellt arbete.Dina personliga egenskaper
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet för tjänsten. Arbetslaget i Älvsborg församling är stabilt och välfungerande och arbetar prestigelöst tillsammans med församlingens bästa i fokus. Du som är nyfiken och flexibel kommer snabbt att komma in i arbetet och trivas i Älvsborgs församling.
Du har med dig egna idéer och har förståelse av att sätta in Svenska kyrkans uppdrag i olika sammanhang. Du är intresserad av samtiden och drivs av att tillsammans med kollegor, utforma församlingslivet på ett sådant sätt att vi är en församling att räkna med.
Du är trygg i dig själv och bemöter medmänniskor med mjukhet och intresse.Övrig information
Medlemskap i Svenska kyrkan, samt uppvisande av ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret är en förutsättning för anställning,
Tillträdet beräknas till januari 2027.
Välkommen med din ansökan, senast 31 maj 2026 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Frölunda Pastorat
(org.nr 252004-8998), https://www.svenskakyrkan.se/vastra-frolunda-pastorat/lediga-tjanster
Frölunda kyrkogata 2 (visa karta
)
421 47 VÄSTRA FRÖLUNDA Arbetsplats
Älvsborgs församling Kontakt
Ammi Jonsson, KyrkA ammi.jonsson@kyrka.se 073-8520374 Jobbnummer
9896217