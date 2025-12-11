Präst sökes till Hyllie församling för tjänst i en levande och växande f...
Malmö Pastorat / Prästjobb / Malmö Visa alla prästjobb i Malmö
2025-12-11
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Malmö Pastorat i Malmö
, Sjöbo
eller i hela Sverige
I Hyllie församling tror vi att kyrkan byggs av människor. Tillsammans vill vi sprida ljus och hopp, stärka varandra och vara medskapare för Guds rike. Nu söker vi en prästvigd medarbetare i Svenska kyrkan som vill bidra till ett varmt, öppet och utvecklingsinriktat församlingsliv.
ArbetsuppgifterSom präst i Hyllie församling får du arbeta brett och varierat, med gott utrymme för kreativitet och utveckling. Du kommer att:
leda gudstjänster och kyrkliga handlingar
möta människor i själavård och vardag
undervisa och forma gemenskap med barn, konfirmander och vuxna
bidra i en tydligt diakonal riktning där kyrkan sträcker sig ut i samhället för att göra skillnad
Allt sker i nära samspel med våra många ideella medarbetare och i en församling där "vi gör detta tillsammans" är både hållning och verklighet.
Kvalifikationer Du är Prästvigd enligt Svenska kyrkans ordning och har erfarenhet av arbete i församlingsverksamhet. Vi söker dig som:
möter människor med öppenhet och respekt, oavsett ålder och bakgrund
vill vara en tydlig bärare av tro, hopp och framtidstro
trivs både i team och självständigt arbete
vill vara en närvarande röst i församlingens vardag
Om församlingen
I Hyllie församling finns Hyllie kyrka, S:t Mikaels kyrka och The Room som ligger i ett av Malmös mest expansiva områden, där olika livsvillkor möts. Musik, diakoni och öppna mötesplatser är centrala delar i vårt arbete - särskilt utvecklingen av The Room som är en plats för växande tro och gemenskap.
Vi erbjuder dig En tjänst i en församling där du får vara med och bygga - inte bara verksamhet, utan gemenskap. Ett arbetslag som arbetar prestigelöst och gärna tar nya steg. En församling som vill utveckla sitt arbete med barn och unga, bredda sin diakoni och fortsätta möta människor där de faktiskt finns.
Information om tjänstenAnställningsform: Tillsvidare Tjänstgöringsgrad: Heltid Tillträde: Enligt överenskommelse Sista dag att ansöka är 2026-01-24
Ansökan och kontakt
Vänligen bifoga följande dokument i din ansökan:
CV
Kopia på intyg från teologie kandidatexamen eller motsvarande
Kopia på intyg från Svenska kyrkans utbildningsinstitut
Kopia på Prästbrev
Övriga betyg som är relevanta för tjänsten.
Har du frågor om tjänsten, kontakta Rebecca Jansdotter Hultqvist, församlingsherde. E-postadress: Rebecca.JansdotterHultqvist@svenskakyrkan.se
, Mobilnr: +46 767643441
Fackliga företrädare
Bodil Wiktorsson Bengtsson, facklig företrädare Akademikerförbundet SSR 0431-437562, Bodil.WiktorssonBengtsson@svenskakyrkan.se
Peter Åsvik, facklig företrädare Vision 040-279036 , peter.asvik@svenskakyrkan.se
Ragnhildur Jonasdottir, facklig företrädare KyrkA 040-279157, Ragnhildur.Jonasdottir@svenskakyrkan.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö Pastorat
(org.nr 252003-1051), https://www.svenskakyrkan.se/malmo Arbetsplats
Svenska kyrkan Malmö Kontakt
Emelie Högborg Navarro emelie.hogborg@svenskakyrkan.se Jobbnummer
9638620